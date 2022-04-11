Политолог оценил итоги первого тура президентских выборов во Франции

Высокий процент голосов у Марин Ле Пен в ходе первого тура президентских выборов во Франции объясняется тем, что она сделала акцент именно на экономических вопросах. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Как отметил эксперт, несмотря на то, что спецоперация РФ по защите Донбасса на некоторое время затмила другие темы и в значительной степени перевернула ход избирательной кампании, в итоге на повестку дня вышли вопросы роста цен, снижения покупательной способности, стоимости газа, электричества и бензина, а также тема инфляции.

«Те претенденты, кто сосредоточился на экономических вопросах, не прогадали. Успех Марин Ле Пен объясняется тем, что она сделала акцент именно на этих вопросах, отойдя от традиционных для нее тем — миграции и национальной идентичности, хотя они также были в ее программе. [Действующий президент Эммануэль] Макрон о своем участии объявил в последний момент, и он объясняет это своей вовлеченностью в урегулирование на Украине; к тому же сейчас Франция возглавляет Совет ЕС, поэтому она активно участвует в работе по введению санкций в отношении России», — указал Федоров.

Конкуренты Макрона упрекали его в том, что он сконцентрировался на внешнеполитических вопросах, уйдя от предвыборных дебатов, что в итоге скомкало президентскую кампанию, заключил эксперт.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Избирательные участки были открыты с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

По итогам подсчета 50% голосов первого тура выборов с показателем 27,5% лидировала кандидат в президенты от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Постепенно разрыв между кандидатами сокращался, пока подсчет 56% бюллетеней не выявил лидерство Макрона.

К утру 11 апреля обработка 97% бюллетеней показала отрыв Макрона. Он набрал 27,6% голосов, а Ле Пен — 23,41%. На третьем месте оказался глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который замыкает тройку лидеров с 21,95%.

Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.