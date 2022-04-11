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Макрон закрепил лидерство после подсчета 97% голосов

Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции после подсчета 97% голосов
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По последним данным МВД Франции, после подсчета 97% протоколов действующий французский лидер Эммануэль Макрон сохраняет лидерство на президентских выборах, набрав 27,6% голосов.

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Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на втором месте 23,41%, глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон замыкает тройку лидеров с 21,95%.

Ранее, 10 апреля, по итогам подсчета 50% голосов первого тура выборов с показателем 27,5% лидировала кандидат в президенты от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Постепенно разрыв между кандидатами сокращался, пока подсчет 56% бюллетеней не выявил лидерство Макрона.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Избирательные участки были открыты с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

3 марта Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».

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