Президент Франции Эммануэль Макрон выбился в лидеры по итогам подсчета 65% голосов на выборах в стране, набрав 27,03%. Об этом в воскресенье, 10 апреля, говорится в сообщении французского МВД.

Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 26,88% голосов. При этом, согласно предыдущим данным по результатам 50%, политик обогнала действующего президента с показателем в 27,5%.

На третьем месте председатель левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк. У него 19,01%. Он, как и девять проигравших кандидатов, выразили разочарование результатами первого тура. Меланшонг также призвал сторонников не голосовать во втором туре за Ле Пен.

Ле Пен пообещала в случае победы во втором туре повысить уровень безопасности граждан и стать «президентом для всех французов». Ранее в этот день политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа назвал ее наименьшим злом и наилучшим кандидатом для Франции.

10 апреля избирательные участки были открыты уже с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

3 марта Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».