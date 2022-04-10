Ле Пен стала лидером первого тура выборов президента во Франции

Кандидат в президенты от «Национального объединения» Марин Ле Пен по итогам подсчета 50% голосов стала лидером первого тура выборов во Франции с показателем 27,5%. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщило французское министерство внутренних дел.

Как отмечается, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 26,6% голосов.

Ближайший соперник лидеров гонки — председатель левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, набравший 18,41%.

Он, как и девять проигравших кандидатов, выразили разочарование результатами первого тура. Меланшонг также призвал сторонников не голосовать во втором туре за Ле Пен.

Марин Ле Пен пообещала в случае победы во втором туре повысить уровень безопасности граждан и стать «президентом для всех французов».

Ранее в этот день политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа назвал ее наименьшим злом и наилучшим кандидатом для Франции.

10 апреля избирательные участки были открыты уже с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

3 марта Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».