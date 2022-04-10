Политолог назвал Ле Пен наилучшим кандидатом в президенты Франции

Французский политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа прокомментировал «Известиям» голосование на выборах президента Франции.

Выборы проходят в два этапа, перый — 10 апреля, второй — 24 апреля. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. За пост борются 12 политиков. Согласно опросу компании Elabe, наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Глядя на предвыборную ситуацию со стороны, я думаю, что Марин Ле Пен является наименьшим злом и наилучшим кандидатом для Франции. Это был бы наилучший выбор», — заявил политолог.

При этом Леруа отметил, что Париж имеет «все возможности для того, чтобы сфабриковать выборы».

«В ход могут пойти и те уловки, которыми пользовался [президент США Джо] Байден, чтобы переиграть [экс-президента США Дональда] Трампа в декабре 2020 года. И в таком случае, если они используют подобные методы, это станет худшим исходом для всех кандидатов», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что Ле Пен — единственная из кандидатов на президентской гонке во Франции, которая не осуждает позицию России.

«На мой взгляд, это выигрышная позиция для ее президентской кампании. Макрон в течение пяти лет поддерживает экономические и политические интересы США. И сегодня я не знаю ни одного француза, который бы поддерживал бы Эмманюэля Макрона», — сказал Леруа.

Подробнее в итоговой программе на РЕН ТВ сегодня в 23:00.

Ранее в этот день лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино предположил, что Ле Пен проводит свою последнюю избирательную кампанию. Асселино, который и сам ранее был кандидатом в президенты Франции, напомнил, что Ле Пен уже участвовала в выборах в 2011 и 2017 годах и ни разу их не выигрывала. В случае проигрыша и в третий раз она может остаться на посту своей партии или вообще уйти из политики.

Накануне во Франции активисты «желтых жилетов» в так называемый день тишины — за сутки до президентских выборов — вышли на улицы Парижа, протестуя против политики действующего французского лидера. В руках у них были антипрезидентские плакаты и фаеры. В случае переизбрания Макрона лидеры профсоюзов пообещали небывалые акции протеста.

За неделю до первого тура президентских выборов Ле Пен, согласно опросу Французского института изучения общественного мнения (IFOP), сократила отставание от Макрона. Согласно ему, рейтинг Ле Пен за две недели вырос на 3,5% — до 22%. Макрона поддерживают 27% опрошенных, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем опросе.

1 апреля эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая, хоть и очень небольшая, вероятность того, что Ле Пен опередит Макрона.

Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».