В Донбасс волонтеры доставили корм для животных

Объединенный штаб #МыВместе по помощи вынужденным переселенцам из Донбасса продолжает привозить корм для животных на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и в пункты временного размещения в Ростовской области. Об этом стало известно в среду, 6 апреля.

Как сообщается, получателем гуманитарной помощи из России стали приют для кошек и питомники собак в Луганске и Донецке. В Луганске хозяева питомника, которые разводят французских бульдогов, примут помощь 7 апреля, а также помогут в распределении корма среди других питомников и заводчиков из Счастья, Старобельска, Новоайдара.

В Донецке корм привезут заводчикам овчарок, питание для собак в дальнейшем будет распределено по территории Донецкой области — в Горловке и Макеевке. В частности, в последнем населенном пункте корм получит еще и приют, где сегодня живут 68 кошек.

Корм для животных волонтеры привозят также и в пункты временного размещения Ростовской области, ведь многие переселенцы везут с собой своих любимых домашних питомцев — собак, кошек, хомячков, которым требуется специальная еда. Так, в пункт временного размещения в Таганроге, в который прибывают граждане из Мариуполя, а в дельнейшем едут в другие регионы России, волонтеры привезли не только одежду, еду, но и корм для животных.

В этом пункте временного размещения получил помощь и кролик Тосик, который приехал вместе с хозяйкой. Ему ребята из партии «Зеленая альтернатива» купили специальный корм и соломенный настил.

Подчеркивается, что всего на территорию ДНР и ЛНР будет отправлено более тонны корма для животных.

В рамках акции #МыВместе волонтеры из фонда «Я свободен» из Санкт-Петербурга собирают средства на помощь брошенным животным Донбасса, покупают корм, лекарства и заботятся о животных. Они приезжают в Ростов и приграничные территории Донбасса, забирают потерявших хозяев питомцев из приютов для дальнейшего распределения в «добрые руки» в разных городах России. Так, из приюта «Кошкин дом» в ЛНР ими были перевезены более 10 кошек, которые найдут своих хозяев в Москве, Воронеже и в Санкт-Петербурге.

Ранее в этот же день российские военные организовали очередную доставку гуманитарной помощи мирным жителям Херсона. Уточняется, что было доставлено более 10 т продуктов питания и товаров первой необходимости. Отмечается, что в первую очередь помощь получают женщины и дети, а также пожилые люди и инвалиды. Помимо различных круп и сахара, подсолнечного масла и консервов херсонцам привезли одеяла и подушки, бытовую химию, а детям раздали школьные принадлежности.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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