Сбербанк остановил масштабную атаку с Украины на карты россиян

После начала спецоперации России по защите Донбасса украинская компания-разработчик приложений провела несколько сотен тысяч попыток списаний средств по всей своей накопленной базе клиентов, Сбербанк остановил эту масштабную атаку на карты россиян. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — приводит его слова «РИА Новости».

Кузнецов подчеркнул, что компания имеет около 50 различных официальных приложений, а также сохранила данные банковских карт своих клиентов.

«Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее», — уточнил он.

17 апреля Кузнецов заявил, что Сбербанк ожидает новую волну атак мошенников на россиян. Он обратил внимание на то, что банк уже начал фиксировать на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии».

Кузнецов предостерегает, что нельзя забывать и про телефонные звонки: они по-прежнему будут активно совершаться.

Днем ранее зампред правления Сбербанка заявил о том, что мошенники начали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, в которых можно «дешево купить» якобы дефицитный товар. Он порекомендовал делать покупки только в проверенных магазинах, а перед использованием нового сервиса или сайта внимательно изучить его: проверить, совпадают ли бренд, указанный на главной странице, и название сайта в адресной строке. Не лишним будет и поискать отзывы о магазине в интернете.

15 апреля специалист по мобильным киберугрозам в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал, что после удаления приложений российских банков из App Store и Google Play, пользователи рискуют столкнуться с вредоносным ПО, которое мошенники начнут размещать на сторонних ресурсах под видом легитимных приложений.