Эксперт предупредил о создающих фейковые онлайн-магазины мошенниках

Мошенники начали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, в которых можно «дешево купить» якобы дефицитный товар. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Эксперт рассказал, что в поисках нужного предмета люди попадают на сайт, созданный злоумышленниками, оформляют «заказ» и теряют деньги.

«Мошеннические сайты делаются по шаблону с копированием дизайна оригинального сайта и агрессивно продвигаются на онлайн-сервисах, которым клиенты доверяют. Здесь также актуальны проблемы с психологией и уровнем финграмотности жертвы», — отмечает специалист.

Кузнецов порекомендовал делать покупки только в проверенных магазинах, а перед использованием нового сервиса или сайта внимательно изучить его: проверить, совпадают ли бренд, указанный на главной странице, и название сайта в адресной строке. Не лишним будет и поискать отзывы о магазине в интернете.

В этот же день эксперты предостерегли и от приобретения б/у товара с рук, потому как покупатели должны помнить о существующих проблемах, с которыми они могут столкнуться, если захотят вернуть покупку продавцу, а себе — потраченные деньги. Если б/у товар продает юрлицо, то покупка находится под защитой законодательства о правах потребителей, меньше застрахован покупатель товара у физлица.

Днем ранее эксперт рассказал о мошенниках, которые создают приложения с вредоносным ПО под видом официальных программ. Чтобы обезопасить себя от утечки важных данных, пользователям рекомендуют использовать только официальные источники для скачивания и не давать лишних разрешений приложениям в настройках телефона.