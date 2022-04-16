Эксперты рассказали россиянам об опасности покупок с рук

Решаясь приобрети б/у товар с рук, покупатели должны помнить о существующих проблемах, с которыми они могут столкнуться, если захотят вернуть покупку продавцу, а себе — потраченные деньги. Если б/у товар продает юрлицо, то покупка находится под защитой законодательства о защите прав потребителей, меньше застрахован покупатель товара у физлица. Об этом сообщает в субботу, 16 апреля, агентство «Прайм» со ссылкой на опрос экспертов.

Как отметил агентству заслуженный юрист России Иван Соловьев, за продавцами уже эксплуатируемого ранее товара могут стоять мошенники, которые украли вещь и пытаются ее сбыть, придумав историю о том, что вещь приобретена в магазине, однако не подошла, поэтому ее отдают «за полцены».

В таком случае покупатель может столкнуться «с массой малоприятных объяснений с администрацией, охраной и полицией», если решит отнести по предоставленному продавцом чеку товар в магазин. Причем если по камерам наблюдения будет установлена его кража, придется долго доказывать, что «вы не являетесь пособником воришек».

«Для покупателя главное — не входить в сговор с явными аферистами, ведь за скупку заведомо краденого предусмотрена уголовная ответственность», — сказал Соловьев.

Также он перечислил товары, которые с рук покупать может быть опасно для здоровья. К таким юрист отнес матрацы, детские кресла, мотоциклетные и велосипедные шлемы, подушки, предметы личной гигиены, обувь и некоторые предметы мебели. В них могут содержаться вредные для организма человека вещества и микроорганизмы.

Технику с рук покупать также не стоит, поскольку ее начинка может быть заменена предыдущим владельцем на более дешевую и некачественную.

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«Здесь важны два фактора — наличие свидетельства об оплате, которая была произведена не более чем две недели назад со дня выявления недочетов, и свидетельские показания, которые подтвердят факт совершения сделки. То есть важно сохранять чек в онлайн-банке и в идеале взять с собой свидетеля на сделку», — сообщил эксперт.

Чуть сложнее дело обстоит с электроникой, так как на нее двухнедельное право возврата по закону «О защите прав потребителей» не распространяется, но и здесь важны вышеуказанные составляющие», — добавил он.

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина рассказала, что если вещь продает юридическое лицо, то «на покупку распространяются все нормы законодательства о защите прав потребителей». Если же сделка происходит между двумя физлицами, то устные договоренности могут «поставить под удар» интересы как продавца, так и покупателя.

В таком случае есть смысл сделать скриншоты объявления и предварительной переписки с продавцом и даже видеозапись момента получения товара на руки либо составить письменный договор купли-продажи.

По слова Касаткиной, при идеальной схеме заключения сделки б/у товара продавец должен до сделки предупредить обо всех недостатках товара, имеющихся дефектах, технических характеристиках, возможности использования его по назначению или для иных целей. Если в товаре были обнаружены дефекты, о которых не предупреждал продавец, то покупатель может потребовать замены вещи на аналогичную или же другую марку в соответствии с перерасчетом покупной цены, уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на устранение недостатков товара.

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