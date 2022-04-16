Прямой эфир
Мир
Вице-канцлер ФРГ предостерег от введения эмбарго на российский газ
Мир
В Сирии прошла выставка художественных работ из Петербурга
Мир
Минобороны РФ вывезло в Россию первых беженцев из Изюма
Мир
Зеленский сообщил о гибели до 3 тыс. солдат ВСУ за время спецоперации
Наука
Экипаж корабля «Шэньчжоу-13» вернулся на Землю с орбитальной станции
Мир
Тысячи российских грузовиков застряли на границе Польши с Белоруссией
Мир
Посол заявил о попытке США угрозами настроить Латинскую Америку против РФ
Мир
В МИД назвали театром абсурда компанию США по исключению РФ из СПЧ ООН
Мир
Блинкен счел вероятным продолжение спецоперации РФ до конца 2022 года
Мир
Генсек ООН потребовал прекратить провокации в Иерусалиме
Наука
Предприятие «Роскосмоса» в 2022 году изготовит 100 вагонов трамвая

Эксперты рассказали россиянам об опасности покупок с рук

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решаясь приобрети б/у товар с рук, покупатели должны помнить о существующих проблемах, с которыми они могут столкнуться, если захотят вернуть покупку продавцу, а себе — потраченные деньги. Если б/у товар продает юрлицо, то покупка находится под защитой законодательства о защите прав потребителей, меньше застрахован покупатель товара у физлица. Об этом сообщает в субботу, 16 апреля, агентство «Прайм» со ссылкой на опрос экспертов.

Поддержанный рынок: в ремонте по ОСАГО могут разрешить б/у запчасти
Почему ЦБ обсуждает такую меру и несет ли она риски для автовладельцев

Как отметил агентству заслуженный юрист России Иван Соловьев, за продавцами уже эксплуатируемого ранее товара могут стоять мошенники, которые украли вещь и пытаются ее сбыть, придумав историю о том, что вещь приобретена в магазине, однако не подошла, поэтому ее отдают «за полцены».

В таком случае покупатель может столкнуться «с массой малоприятных объяснений с администрацией, охраной и полицией», если решит отнести по предоставленному продавцом чеку товар в магазин. Причем если по камерам наблюдения будет установлена его кража, придется долго доказывать, что «вы не являетесь пособником воришек».

«Для покупателя главное — не входить в сговор с явными аферистами, ведь за скупку заведомо краденого предусмотрена уголовная ответственность», — сказал Соловьев.

Также он перечислил товары, которые с рук покупать может быть опасно для здоровья. К таким юрист отнес матрацы, детские кресла, мотоциклетные и велосипедные шлемы, подушки, предметы личной гигиены, обувь и некоторые предметы мебели. В них могут содержаться вредные для организма человека вещества и микроорганизмы.

Технику с рук покупать также не стоит, поскольку ее начинка может быть заменена предыдущим владельцем на более дешевую и некачественную.

Воздержаться от предоплат, тем более наличными, посоветовал юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Здесь важны два фактора — наличие свидетельства об оплате, которая была произведена не более чем две недели назад со дня выявления недочетов, и свидетельские показания, которые подтвердят факт совершения сделки. То есть важно сохранять чек в онлайн-банке и в идеале взять с собой свидетеля на сделку», — сообщил эксперт.

Чуть сложнее дело обстоит с электроникой, так как на нее двухнедельное право возврата по закону «О защите прав потребителей» не распространяется, но и здесь важны вышеуказанные составляющие», — добавил он.

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина рассказала, что если вещь продает юридическое лицо, то «на покупку распространяются все нормы законодательства о защите прав потребителей». Если же сделка происходит между двумя физлицами, то устные договоренности могут «поставить под удар» интересы как продавца, так и покупателя.

В таком случае есть смысл сделать скриншоты объявления и предварительной переписки с продавцом и даже видеозапись момента получения товара на руки либо составить письменный договор купли-продажи.

По слова Касаткиной, при идеальной схеме заключения сделки б/у товара продавец должен до сделки предупредить обо всех недостатках товара, имеющихся дефектах, технических характеристиках, возможности использования его по назначению или для иных целей. Если в товаре были обнаружены дефекты, о которых не предупреждал продавец, то покупатель может потребовать замены вещи на аналогичную или же другую марку в соответствии с перерасчетом покупной цены, уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на устранение недостатков товара.

12 апреля ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин дал советы по покупке гаджетов в условиях санкций. По его словам, не стоит покупать слишком дешевый телефон, однако не нужно покупать и тот аппарат, который вы не можете себе позволить.

Ранее, 6 апреля, эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков предупредил, что сервисы для продажи товаров в интернете полны мошенников, особенно во времена кризисов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022