Россиянам дали советы по защите от мошенников при покупке подержанной техники

Сервисы для продажи товаров в интернете полны мошенников, особенно во времена кризисов. Об этом россиян предупредил эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков. Он поделился в среду, 6 апреля, полезными советами, которые могут помочь избежать обмана при покупке подержанной техники.

«Во-первых, никогда нельзя вносить предоплату. Если кто-то требует частичную или тем более полную предоплату, сразу посылайте подальше. Оплата — по факту», — подчеркнул эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Также Синяков рекомендовал не заказывать доставку техники курьером, даже если за услугу предложена крайне привлекательная цена.

«Не факт, что то, что приедет, будет то, что вам нужно, и хорошо вообще, если что-то приедет. Вместо смартфона может оказаться в коробке кирпич. Или он не будет работать, или он сломается на следующий день», — предупредил он.

По словам Синякова, необходимо убедится в качестве того, что вы покупаете, до того как деньги ушли с вашего счета. При просмотре товара следует удостовериться, что перед вами именно та модель, которую вы хотели приобрести, и она соответствует заявленным параметрам. Также нужно остерегаться продажи подделок.

«Но в плане iPhone — это достаточно просто, если вы не находитесь в эйфории от будущей покупки. На китайских iPhone корявые шрифты, переносы по слогам они тоже любят неаккуратные. Если это ноутбуки, надо смотреть состояние аккумулятора, чтобы он хотя бы минут 5–10 поработал — если резко падает емкость, значит, скорее всего, продают, потому что что-то с аккумулятором пошло не так. Так что предварительно надо его тестировать», — заключил эксперт.

Ранее в этот день директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец выразил мнение, что через 2–3 месяца можно будет заметить снижение цен на российском потребительском рынке, чему будет способствовать укрепление рубля к доллару и евро, пишет Life.Ru.

Накануне ведущий бренд-менеджер компании-производителя цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса DIGMA (ГК MERLION) Илья Петров заявил, что ситуация на рынке электроники постепенно стабилизируется, цены пошли вниз.

По его словам, рынок электроники в прошлом месяце штормило — цены поднимались в два раза, востребованные модели исчезали из магазинов, спрос на подержанную технику вырос более чем на треть. Однако сегодня ситуация стабилизировалась.

2 апреля digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева заявила, что после резкого скачка цен на бытовую технику и ноутбуки имеет смысл ожидать их нормализации. По ее словам, на данный момент уже заметна стабилизация рынка, в котором представители ритейла снижают заметно возросшие цены.

25 марта в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» рассказали «Известиям», что пошли по сценарию фиксации цен, поэтому с 5 марта заморозили цены на уровне февраля примерно на 140 моделей техники в низких и средних ценовых сегментах, которую можно отнести к социально значимой.

В конце февраля ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял «Известиям», что цены на гаджеты и технику для дома подскочили на 15–30% из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей. Так, в DNS они выросли почти на треть. Генеральный директор сети DNS Дмитрий Алексеев написал в своем Facebook, что помимо роста курса валют введены технологические санкции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.