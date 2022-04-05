Эксперт спрогнозировал снижение цен на электронику

Ситуация на рынке электроники постепенно стабилизируется, цены пошли вниз. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил ведущий бренд-менеджер компании-производителя цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса DIGMA (ГК MERLION) Илья Петров.

По его словам, рынок электроники в прошлом месяце штормило — цены поднимались в два раза, востребованные модели исчезали из магазинов, спрос на подержанную технику вырос более чем на треть. Однако сегодня ситуация стабилизировалась и цены пошли вниз.

«По данным «Ситилинк», например, падение составило до 20% и тенденция, судя по всему, будет сохраняться. То есть, хотя стоимость ноутбуков до прежних значений не вернется, но общее удорожание относительно предкризисных времен, вряд ли превысит 20–30%», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Петров пояснил, что на рынок в среднесрочной перспективе будут влиять дефицит компонентов, а также логистические и финансовые сложности из-за проблем с международными перевозками.

По словам эксперта, первая проблема уже решается за счет разрешения параллельного импорта и наличия в России собственных разработчиков и поставщиков продукции. Он отметил, что в более долгосрочной перспективе — до 3–5 лет — можно ориентироваться уже на собственные и китайские разработки.

Вторая проблема также постепенно теряет остроту — морские пути диверсифицируются, а сухопутные интенсифицируются.

«Меняются и финансовые схемы, уходя от долларов и евро — так, за март оборот ВТБ по сделкам с юанем вплотную подошел к 1 млрд рублей — в 21 раз выше февральских значений. Поэтому уже через несколько месяцев стоит ожидать переформатирования и возникновения новой финансово-логистической реальности, переориентированной на восток», — заключил Петров.

2 апреля digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева заявила, что после резкого скачка цен на бытовую технику и ноутбуки имеет смысл ожидать их нормализации. По ее словам, на данный момент уже заметна стабилизация рынка, в котором представители ритейла снижают заметно возросшие цены.

25 марта в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» рассказали «Известиям», что пошли по сценарию фиксации цен, поэтому с 5 марта заморозили цены на уровне февраля примерно на 140 моделей техники в низких и средних ценовых сегментах, которую можно отнести к социально значимой.

В конце февраля ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял «Известиям», что цены на гаджеты и технику для дома подскочили на 15–30% из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей. Так, в DNS они выросли почти на треть. Генеральный директор сети DNS Дмитрий Алексеев написал в своем Facebook, что помимо роста курса валют введены технологические санкции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.