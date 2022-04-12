Аналитик Муртазин дал советы по покупке гаджетов в условиях санкций

При покупке смартфона нужно учитывать изменившуюся экономическую реальность. Такое мнение 12 апреля выразил ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, в новых реалиях покупки должны быть не эмоциональными, а рациональными.

Он пояснил, что необходимо выбирать марку, исходя из тех денег, которые есть у человека. Не стоит покупать слишком дешевый телефон, однако не нужно покупать и тот аппарат, который вы не можете себе позволить.

«Лучше выбирать смартфоны в среднем сегменте — это диапазон 25-50 тыс. рублей, чтобы аппарат проработал три-четыре года надежно, и чтобы вы не обнаружили в нем изъянов», — сказал он в беседе с радио Sputnik.

Также эксперт порекомендовал сравнить цены в разных магазинах.

«В некоторых крупных сетях действует рассрочка «10-10-10». Она означает, что вы за десять месяцев десятью платежами покупаете товар и переплачиваете десять процентов. По сути за телефон, который стоит 50 тыс., вы отдадите сверху 5 тыс., для кого-то это будет выгодным предложением», — добавил Муртазин.

Кроме того, по мнению аналитика, сейчас не стоит отдавать предпочтение технике компании Apple. Он подчеркнул, что компания заблокировала продажу многих платных приложений и сервисов для своих клиентов. Как отметил эксперт, человек может остаться с «очень дорогим и красивым калькулятором».

«Если на Android есть сторонние магазины и приложения, в которых продажи как шли, так и идут, у Apple ничего нет. Вы столкнетесь с тем, что, купив очень дорогое устройство, вы получите крайне ограниченные возможности», — предупредил Эльдар Муртазин.

Ранее, 6 апреля, эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков предупредил, что сервисы для продажи товаров в интернете полны мошенников, особенно во времена кризисов.

По его словам, нельзя вносить предоплату, заказывать доставку техники курьером. Он подчеркнул, что убедиться в качестве того, что вы покупаете, необходимо до того, как деньги ушли с вашего счета.

Накануне ведущий бренд-менеджер компании-производителя цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса DIGMA (ГК MERLION) Илья Петров заявил, что ситуация на рынке электроники постепенно стабилизируется, цены пошли вниз.

По его словам, рынок электроники в прошлом месяце штормило — цены поднимались в два раза, востребованные модели исчезали из магазинов, спрос на подержанную технику вырос более чем на треть. Однако сегодня ситуация стабилизировалась.

2 апреля digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева заявила, что после резкого скачка цен на бытовую технику и ноутбуки имеет смысл ожидать их нормализации. По ее словам, на данный момент уже заметна стабилизация рынка, в котором представители ритейла снижают заметно возросшие цены.

Ранее, 25 марта, в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» рассказали «Известиям», что пошли по сценарию фиксации цен, поэтому с 5 марта заморозили цены на уровне февраля примерно на 140 моделей техники в низких и средних ценовых сегментах, которую можно отнести к социально значимой.