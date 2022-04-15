Эксперт рассказал об опасностях после удаления приложений банков из магазинов

После удаления приложений российских банков из App Store и Google Play, пользователи рискуют столкнуться с вредоносным ПО, которое мошенники начнут размещать на сторонних ресурсах под видом легитимных приложений. Об этом 15 апреля «Газете.Ru» рассказал специалист по мобильным киберугрозам в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. Так он прокомментировал удаления приложений Альфа-Банка, Сбербанка и других российских кредитных организаций из официальных магазинов.

«Когда речь идет о сервисах, в которых пользователю необходимо вводить свои данные, в том числе конфиденциальные, платежные, важно использовать только официальные приложения», — пояснил он.

Специалист также добавил, что есть ряд простых процедур, которые позволят сократить до минимума вероятность встречи со злоумышленниками. Но в зависимости от платформы — Android или iOS — меры будут разными.

Так, у пользователей iOS нет возможности устанавливать сторонние приложения без «джейлбрейка» (установки неофициальной прошивки). Поэтому, объясняет Чебышев, им стоит пользоваться только мобильными версиями сайтов кредитных организаций и онлайн-кабинетами.

Между тем, отмечает эксперт, «у пользователей Android, скорее всего, появится возможность скачивать приложения прямо с сайтов финансовых организаций — некоторые банки уже предоставляют такую возможность. Для этого пользователю нужно будет разрешить установку приложений из сторонних источников, которую после скачивания приложения мы рекомендуем отключать, так как ее использование в дальнейшем может снизить общую защищенность данных на смартфоне».

Ранее в этот день мобильное приложение Альфа-банка удалили из магазина App Store из-за антироссийских санкций со стороны Запада. В пресс-службе добавили, что пользоваться услугами можно и в интернет-банке Альфа-онлайн. Отмечается, что сервис такой же, как и приложение. В нем можно открывать счета и карты в разных валютах, переводить деньги, следить за расходами

12 апреля из-за санкций удалили мобильные приложения «Сбера» из магазина App Store и Google Play. В банке заверили, что все ранее установленные приложения также работают, никаких ограничений по их использованию нет. Однако клиентам порекомендовали не удалять установленные программы.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Глава кабмина отметил, что данные платформы могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения.

6 апреля США ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. В Альфа-банке подчеркнули, в свою очередь, что ограничения не влияют на обычную работу банка.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Это решение последовало на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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