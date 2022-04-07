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Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play

Мишустин предложил создать в России альтернативную платформу Аpp store и Google play
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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Свое предложение он озвучил в четверг, 7 апреля, в ходе отчета в Государственной думе.

Глава кабинета министров отметил, что Аpp Store и Google Play могут вскоре перестать работать в России, и пользователи не смогут скачивать приложения.

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«Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — сказал Мишустин.

Он призвал работников IT-сферы «сделать свою экосистему». Элементы этой экосистемы, по словам Мишустина, уже есть в России, их нужно только доработать.

Также он заявил, что российский интернет-магазин приложений, созданный на платформе Android, должен заработать к лету текущего года.

Днем ранее сообщалось, что в России появились российские аналоги социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Первой в СМИ о себе заявила социальная сеть «Россграм», созданная предпринимателем Александром Зобовым. Еще один аналог Instagram — Now, — от разработчика «Яндекса» Дмитрия Маринина, сейчас у приложения уже около 100 тыс. пользователей. Внимание части пользователей также привлекли приложения Limbiko и Fiesta.

В конце марта Минцифры России предложило снизить на три года налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу в сфере информационно-коммуникационных (IT) технологий. Таким образом министерство хочет поддержать малый бизнес, который является «драйвером изменений».

Ранее, 16 марта, сообщалось, что «Деловая Россия» предложила Минцифры значительно расширить круг IT-компаний, которые могут претендовать на антикризисную поддержку государства. Бизнес-объединение предложило предоставлять льготы компаниям, 20% выручки которых приходится на продажу софта, зарегистрированного в Роспатенте или едином реестре отечественного ПО.

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