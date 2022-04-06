В Альфа-банке прокомментировали новые санкции США

Ограничения со стороны США не влияют на обычную работу Альфа-банка. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе банка.

«Картами Visa, MasterCard и «Мир» в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надежно. Сервисы для юридических лиц работают как обычно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Альфа-банк продолжает принимать и исполнять платежи в рублях, евро и других валютах за исключением долларов.

Кроме того, банк временно приостанавливает расчеты с контрагентами из США.

Ранее в этот день США ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.

Кроме того, Соединенные Штаты вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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