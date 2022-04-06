В «Сбере» исключили существенное влияние санкций США на работу банка

Сбербанк продолжает работать в штатном режиме, введенные США санкции не окажут существенного влияния на работу организации. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе.

«Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза «Сбера» позволяют нам успешно работать в любых условиях», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее в этот день США ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают «заморозку» активов в Соединенных Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с кредитными организациями.

Кроме того, Вашингтон вводит запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

24 марта американские власти объявили о расширении санкционных списков. Ограничения распространились на бизнесменов и банкиров — в их числе глава Сбербанка Герман Греф. На него были наложены рестрикции, предусматривающие заморозку активов в США, изоляцию от долларовой системы.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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