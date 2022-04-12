В Сбере прокомментировали удаление приложений банка из App Store

Из-за введенных санкций мобильные приложения Сбера на платформе iOS недоступны для скачивания и обновлений в магазине App Store. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Речь идет о приложениях «СберБанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

Все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, подчеркнули в Сбере. Клиентам порекомендовали не удалять установленные программы.

В пресс-службе Сбера обратили внимание на то, что для проведения банковских операций можно также использовать веб-версию «СберБанк Онлайн», которая адаптирована для использования на мобильных устройствах, а также веб-версию «СберБизнес».

В банке подчеркнули, что системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.

Ранее, 7 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Глава кабмина отметил, что данные платформы могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения.

Также он заявил, что российский интернет-магазин приложений, созданный на платформе Android, должен заработать к лету текущего года.

За день до этого в Сбере исключили существенное влияние санкций США на работу банка. Там подчеркнули, что опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют успешно работать в любых условиях.

Вашингтон ввел в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции 6 апреля. Они предусматривают «заморозку» активов в Соединенных Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с кредитными организациями.

24 марта американские власти объявили о расширении санкционных списков. Ограничения распространились на бизнесменов и банкиров — в их числе глава Сбербанка Герман Греф. На него были наложены рестрикции, предусматривающие заморозку активов в США, изоляцию от долларовой системы.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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