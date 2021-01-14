Бой код: политика американских IT-гигантов может усилить суверенитет Рунета

В России может ускориться развитие национальных интернет-сервисов и переход госструктур на отечественное программное обеспечение. Это необходимо для ослабления влияния американских IT-гигантов на нашу страну, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Тема стала особенно актуальна после блокировки аккаунтов Дональда Трампа со стороны Google, Apple, Facebook и Amazon. То, что мир ищет альтернативы их продуктам, отчасти подтверждает взрывной рост числа пользователей Telegram, говорят специалисты.

Сигнал тревоги

В день захвата Капитолия с разницей в несколько часов Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Следом политику закрыли доступ к сервисам Snapchat, Twitch, Discord, Pinterest и YouTube. Блокировкой аккаунтов действия IT-гигантов не ограничились. За ним началось преследование Parler — соцсети, которая пользовалась популярностью у сторонников Трампа. Сначала клиент для смартфонов удалили из Google Play и App Store, а затем Amazon Web Services отключила Parler от своих серверов, и приложение перестало работать.

Американские IT-гиганты сильно себя дискредитировали, и Россия, как и остальные страны, обязательно на это отреагирует, считает генеральный директор компании «Доктор Веб» Борис Шаров.

— Это вполне четкий и недвусмысленный сигнал всем странам, — сказал эксперт.

В случае политического кризиса ресурсы и возможности интернет-компаний могут оказаться на какой-либо из сторон и будут использованы как инструмент давления на несогласных, пояснил Борис Шаров.

GAFA (большая четверка — Google, Amazon, Facebook, Apple) и аналогичные ей «IT-монстры» теперь представляют не потенциальную, а настоящую угрозу для любого государства, полагает президент некоммерческого партнерства разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров.

— Нельзя воспринимать эти площадки ни как надежные, ни как нейтральные, ни как «добрые». Они действуют исключительно в собственных, а не в наших с вами интересах. Лучше не полагаться на них полностью и иметь запасной вариант, — добавил сооснователь компании Postgres Professional Иван Панченко.

Наш код

Похожее мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков. Он не только подчеркнул факт дискредитации американских интернет-сервисов, но и призывал к скорейшему созданию отечественных альтернатив продуктам Google и Apple. Случившееся в США должно ускорить развитие как минимум отечественных соцсетей и мессенджеров, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

— Если американцы так поступают со своими, то что же они могут сделать с иностранными ресурсами, которые будут пользоваться их облачными серверами, или иностранными пользователями в их соцсетях? Правительство России вводит новые меры стимулирования отечественной IT-отрасли, а происходящее сейчас доказывает правоту таких решений, — сказал депутат.

Первым заметным последствием станет активное лоббирование отечественных аналогов американских программ и интернет-сервисов, ожидает Валентин Макаров. Потом должны появиться глобальные проекты открытых международных платформ на базе системного программного обеспечения (СПО), частью которого является операционная система, считает он. Так ослабнет зависимость IT-индустрии от iOS, Android и Windows, пояснил эксперт.

— Выход в том, чтобы договориться с рядом стран (вместе имеющими критическую массу рынка) и задействовать государственно-частное партнерство для создания открытых проектов (на базе СПО) типа GAFA, где не будет собственника, который неизбежно постарается использовать политику для завоевания позиции монополиста, — сказал Валентин Макаров.

Время первых

Задача властей — устанавливать правила на рынке интернет-услуг и контролировать их исполнение, считает Антон Горелкин. Кажется, что решением может стать создание полностью государственных соцсетей и мессенджеров, которые будет контролировать правительственные структуры. Но большинство опрошенных экспертов такой сценарий исключают.

— Успешных примеров государственных проектов в сегменте средств массовых коммуникаций (СМИ, блог-платформ, мессенджеров) пока не было. Причем не только в России. И, наверное, не просто так. Особняком здесь стоит Китай, который ограничил внутреннюю экосистему средств массовых коммуникаций от других стран еще в девяностых. Поэтому примером он быть не может, — рассуждает управляющий партнер CommuniGate Systems Russia Александра Малышева.

Но появление государственных сервисов общения в долгосрочной перспективе не исключено, полагает Иван Панченко. Эти сервисы вряд ли смогут конкурировать с продуктами частных компаний, но как минимум займут ниши, в которых есть спрос на защищенные почтовые клиенты и мессенджеры, предположил эксперт.

— Обеспечение почтовой связи давно считалась обязанностью государства. Но консервативные почтовые службы проспали появление электронной почты, мессенджеров и других форм коммуникации и теперь вытеснены из этой области по всему миру. Со временем они вернутся, поскольку и со стороны государства, и со стороны бизнеса и граждан существует спрос на надежную, безопасную и юридически значимую почту, — говорит сооснователь Postgres Professional.

Первыми клиентами таких продуктов должны стать чиновники, считают эксперты. Возможно, правительство разработает рекомендации, которые ограничат использование иностранных сервисов работниками государственных организаций, надеется президент Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

— Нужно исключить всякое использование американских платформ во время обмена информацией государственного уровня, — считает эксперт.

С ним согласна Александра Малышева. В связи с последними событиями эта проблема будет решаться в числе первых, предполагает она.

— Вчера у государства были иные приоритеты и на это не обращалось должного внимания. А сегодня процесс перевода государственных IT-систем на инфраструктуру и программное обеспечение российского производства идет полным ходом. Последние инициативы государства в рамках развития собственной IT-отрасли кажутся разумными и своевременными, — сказала эксперт.

Европа в тренде

Ранее Европейская комиссия уже сообщила о намерении запретить IT-гигантам принимать ключевые решения о блокировке политиков в одностороннем порядке. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган демонстративно отказался от WhatsApp и завел аккаунты в мессенджерах Bip и Telegram.

К слову, вскоре после блокировки Parler мессенджер Павла Дурова стал вторым по количеству скачиваний приложением в США. Во вторник же Telegram заявил, что за последние 72 часа сервис получил 25 млн новых пользователей. Суммарно же ежемесячная аудитория мессенджера выросла до 500 млн человек. Взрывной рост Telegram — следствие интенсивного поиска альтернатив продуктам GAFA и других «потенциально опасных монстров», считает Валентин Макаров.