Культура замены: в России создают «убийцу» SWIFT

Монополист SWIFT — архитектурно достаточно простая система. Ею пользуются во всем мире, ей доверяют. Но у нее есть «владелец», способный заблокировать кому-то доступ в любой момент. Россия к этому готовилась, большинство других стран — нет. Специалисты видят выход в создании полноценного конкурента SWIFT. Заменить ее могут преобразованная система передачи межбанковских сообщений (СПФС) или новая разработка Центра технологий распределенных реестров СПбГУ. В качестве альтернативы нужна принципиально иная открытая система, от которой нельзя отключить по желанию заинтересованных лиц. Понадобится и время, чтобы заработать доверие у международного сообщества, обрасти всемирными связями. Подробности — в материале «Известий».

SWIFT «Свифтом» выбивается

В марте телекоммуникационный кооператив SWIFT отключил российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. Надежность канала-монополиста ставится под сомнение другими странами из-за наличия регулирующей стороны, которая способна отключить от межбанковской коммуникации любую страну. Отечественный банковский мессенджер для неплатежных документов — система передачи финансовых сообщений (СПФС) при ЦБ РФ — смягчил в некоторой мере последствия для экономики от отключения SWIFT, но всё же не снял всех проблем в полной мере, признают финансисты.

СПФС значительно моложе SWIFT, которая запустилась около полувека назад. По оценке Национальной ассоциации инвесторов, в представлении международного банковского сообщества она выглядит неким несопоставимым в настоящее время международным банковским стандартом-сервисом. SWIFT признается во всем мире — охват числа клиентов составляет более 11 тыс. В этом плане СПФС со своими 400 клиентами сильно отстает: в настоящее время даже не все российские банки подключены к системе. Кроме того, новые возможности с использованием блокчейн-технологий реализованы не в полной мере.

Культура замены_1 Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Стремясь решить накопившиеся проблемы, Центр компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» (базовое финансирование ведется в рамках НКО «Национальная технологическая инициатива») приступил к работе над созданием децентрализованной международной системы межбанковских финансовых сообщений с использованием блокчейн-технологий.

— Это будет максимально децентрализованная и независимая от регуляторов система — это главное отличие, так как в иных аналогичных решениях (в том числе существующих с открытым исходным кодом) на сегодняшний день в том или ином виде присутствует регулятор или группа лиц, которая может отключить кого-либо от системы или заблокировать перевод, — рассказал «Известиям» директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков. — Вместе с тем система будет гарантировать достоверность данных и при этом иметь возможность хранить банковскую тайну между участниками сделки.

В новой системе не будет единого владельца или группы: сегодня появился инструмент, который позволит оперативно передавать финансовые сообщения без дополнительных опасений.

— Мы видим наличие такого инструмента одним из шагов для создания многополярного мира, — поясняет Дмитрий Шишмаков. — Можно посмотреть шире — технологии распределенных реестров (и блокчейн, в частности) обычно связывают как независимого посредника, которому могут доверять все стороны. Внутри страны роль такого посредника обычно играет государство и его институты. В мире, как показывает практика, на сегодняшний день беспристрастного посредника нет — доверие потеряно. В таком контексте роль блокчейна кратно возрастает.

По информации Центра технологий распределенных реестров, «решение даст всем участникам мировой банковской системы новый инструмент, который позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями». При этом банки смогут не опасаться негативных последствий, а государства — проводить более самостоятельную политику, отмечают в центре.

Культура замены_2 Фото: РИА Новости/Михаил Субботин

Суть ноу-хау будет состоять в том, что каждая из стран-участниц станет совладельцем системы и будет хранить часть программного кода и базы данных. Это, в свою очередь, полностью исключает риск неправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми сообщениями.

Российская разработка Центра технологий распределенных реестров позволит со временем отказаться от влияния SWIFT не только в РФ, но и в каждой стране-участнице, считают разработчики. Отсутствие аналога в условиях санкционных выпадов могло бы препятствовать взаимодействию российского бизнеса с дружественными странами (к примеру, с Китаем), объяснили «Известиям» банкиры. СПФС создавалась Банком России в 2014 году как альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. Она включает примерно дюжину близких РФ стран.

Конец диктатуре SWIFT?

Партнер Crowe CRS Александр Сироус уверен, что «SWIFT так или иначе будет заменен блокчейном, то есть системой, в которой управление будет у всех участников, а не на индивидуальном сервере». По его словам, такой расклад создает доверие в системе проще и быстрее, чем это может сделать любая система, контролируемая одной стороной.

— Возможна множественность таких систем, по аналогии с криптовалютами, что позволит уйти от монополизма, — отмечает Сироус. — Блокчейн также позволит прописать в системе алгоритмы для соблюдения требований банковских регуляторов. Любые новые смарт-контракты с любым набором условий могут практически мгновенно создаваться между банками — участниками функционирующего блокчейна, что также позволит значительно расширить возможности системы.

В настоящее время технология блокчейн успешно используется в финансовом секторе, в том числе для создания платежных решений. Ее преимущества — высокая безопасность и меньшая стоимость трансакций, поясняет R&D-исследователь Ассоциации ФинТех Илья Дружинин. Если же говорить о международных переводах на блокчейн-платформе, то успех такого решения будет зависеть от количества участников, подчеркивает специалист.

Вместе с тем, конечно, наивно думать, что те, кто контролирует SWIFT, будут пятиться позади технологических новаций. Там тоже маршируют в ногу со временем. К примеру, еще пару лет назад кооператив сотрудничал с R3 для испытания платежей с использованием корпоративного блокчейна Corda. Эксперименты были заявлены на I квартал текущего года.

Правовой блокчейн

Для успеха потенциальному аналогу системы SWIFT необходимо обладать рядом характеристик. Например, широким подключением к системе ключевых банков в мире и покрытием в большинстве стран; проведением расчетов в различных валютах в режиме, близком к «реальному времени», для юридических и физических лиц (близких по сути к системам моментальных платежей), обеспечивающих безопасность проведения финансовых операций и сообщений, объясняет старший менеджер практики консультирования на финансовом рынке PwC в России Руслан Мухамеджанов.

— Идея Центра распределенных реестров в целом интересная. Сложности не в том, что существующая система SWIFT централизованная и закрытая, а в том, что новая должна стать популярной и признаваться стабильной, защищенной и отказоустойчивой у большинства банков и компаний в мире. К тому же она должна быть простой с точки зрения подключения и обмена информацией, — говорит директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес. — SWIFT такой системой стал. И для того чтобы большинство банков мира перешло на новую систему, отказавшись от SWIFT, должен быть весомый аргумент, а его сейчас нет.

Лейтес уточняет, что любая новая система потребует расходов для интеграции с существующей банковской инфраструктурой. Никто не будет тратить деньги на подключение к новой системе без очевидной выгоды от ее использования, в том числе значительного числа участников.

— Замена универсального и удобного монополиста SWIFT вероятна, — подчеркивает председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, — но главное в этом — убедить своих корреспондентов использовать отличную от существующей систему, для чего потребуется перестройка внутренних процессов и настройка софта.

А это значит, что у банков-корреспондентов должны быть достаточно серьезные стимулы для смены или параллельного использования отличных от SWIFT решений. В этом и состоит основная трудность замещения SWIFT для РФ, а не в технологических решениях, отмечает Роман Прохоров. Предлагаемое использование блокчейна для формирования среды доверенного обмена финансовыми сообщениями потребует настройки международных правовых конструкций регулирования соответствующих отношений, что, очевидно, займет достаточно длительное время.

С другой стороны, отсутствие популярности и необходимого объема международных связей — всего лишь «детская болезнь», вполне объяснимая для старта молодой отечественной системы и нуждающаяся в серьезном оперативном вмешательстве, замечает президент Национальной ассоциации инвесторов Максим Оводков.

— Отсутствие популярности серьезно занижает конкурентный потенциал, ограничивает возможности для проведения трансграничных операций — вряд ли только связка с китайской системой SNAPS даст необходимый международный охват, — рассуждает Максим Оводков. — Предстоит серьезная работа не только над повышением популярности и востребованности той же СПФС (при ЦБ РФ). Конечно, нельзя отрицать, что у СПФС есть свои плюсы: комиссионные российской системы значительно дешевле, чем у SWIFT. Но при этом у нее отсутствуют льготы для корпоративных клиентов. В техническом плане отечественный мессенджер уступает SWIFT, где максимальный размер сообщений составляет 10 Мб, а срок хранения сообщений — 124 дня.

Для сравнения, у СПФС размер сообщений составляет стандартно 20 Кб, в отдельных случаях — 5 Мб, а срок хранения составляет три дня. «То есть в техническом плане нужна доработка», — отметил эксперт.

Пора действовать

Однако трудность замещения заключается в необходимости подключить к создаваемой системе основные банки для расчетов в валютах (в особенности зарубежных), добавляют в PwC в России. Так, например, на долю расчетов с использованием SWIFT приходится более 80% всех глобальных платежей. С момента создания в 1970-х годах к системе подключились основные международные банки более чем в 200 странах.

Сейчас российская СПФС используется в основном банками РФ и РБ (а также отдельными банками Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Таджикистана и других) для платежей в национальных валютах. Она также имеет ряд ограничений (включая невозможность проведения платежей в другие страны) и не позволяет отправлять массовые реестры в одном сообщении.

Другой выход — объединение наших разработок с КНР. Основной аналог SWIFT в Китае — платежная система CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Расчеты осуществляются в юанях, а целью является повышение эффективности трансакций именно в этой валюте. С учетом растущей доли и важности азиатского рынка возможное объединение СПФС и CIPS несомненно позволит усилить позиции альтернатив SWIFT. Но этот вопрос является предметом экономических договоренностей (и целесообразности для преимущественно CIPS), а также потребует значительного времени для реализации, отмечают эксперты PwC.

— Да, мы можем подключиться к китайской системе передачи финансовых сообщений (CIPS), но это не станет полноценным решением в расчетах с Европой и США, так как к этой системе подключено всего 1300 банков разных стран мира, против 11 тыс. банков у SWIFT, — напоминает Михаил Лейтес.

Банкир сообщил, что в данный момент Банк России прорабатывает возможность подключения нашей СПФС к китайской CIPS, так как обе системы используют один и тот же стандарт передачи финансовых сообщений — стандарт SWIFT. В ЦБ РФ на запрос «Известий» не ответили.

— Пора выходить в люди, — отмечает директор компании Evrone Юрий Гуржий. — Если до начала спецоперации СПФС действовали очень консервативно и больше ориентировались на внутренний рынок и страны ЕАЭС, то в текущий момент нужно начинать активную кампанию по привлечению новых участников в систему и дружественных стран, например тот же БРИКС.

Это, несомненно, даст свой эффект в ближайшем будущем и поможет нашей экономике, полагает эксперт.