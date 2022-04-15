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Культура замены: в России создают «убийцу» SWIFT

Отечественный аналог системы может снизить интерес к западной более низкими комиссионными
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Культура замены: в России создают «убийцу» SWIFT
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2022-04-14 17:21:10
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Монополист SWIFT — архитектурно достаточно простая система. Ею пользуются во всем мире, ей доверяют. Но у нее есть «владелец», способный заблокировать кому-то доступ в любой момент. Россия к этому готовилась, большинство других стран — нет. Специалисты видят выход в создании полноценного конкурента SWIFT. Заменить ее могут преобразованная система передачи межбанковских сообщений (СПФС) или новая разработка Центра технологий распределенных реестров СПбГУ. В качестве альтернативы нужна принципиально иная открытая система, от которой нельзя отключить по желанию заинтересованных лиц. Понадобится и время, чтобы заработать доверие у международного сообщества, обрасти всемирными связями. Подробности — в материале «Известий».

SWIFT «Свифтом» выбивается

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В марте телекоммуникационный кооператив SWIFT отключил российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. Надежность канала-монополиста ставится под сомнение другими странами из-за наличия регулирующей стороны, которая способна отключить от межбанковской коммуникации любую страну. Отечественный банковский мессенджер для неплатежных документов — система передачи финансовых сообщений (СПФС) при ЦБ РФ — смягчил в некоторой мере последствия для экономики от отключения SWIFT, но всё же не снял всех проблем в полной мере, признают финансисты.

СПФС значительно моложе SWIFT, которая запустилась около полувека назад. По оценке Национальной ассоциации инвесторов, в представлении международного банковского сообщества она выглядит неким несопоставимым в настоящее время международным банковским стандартом-сервисом. SWIFT признается во всем мире — охват числа клиентов составляет более 11 тыс. В этом плане СПФС со своими 400 клиентами сильно отстает: в настоящее время даже не все российские банки подключены к системе. Кроме того, новые возможности с использованием блокчейн-технологий реализованы не в полной мере.

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Банкноты доллары
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Стремясь решить накопившиеся проблемы, Центр компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» (базовое финансирование ведется в рамках НКО «Национальная технологическая инициатива») приступил к работе над созданием децентрализованной международной системы межбанковских финансовых сообщений с использованием блокчейн-технологий.

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— Это будет максимально децентрализованная и независимая от регуляторов система — это главное отличие, так как в иных аналогичных решениях (в том числе существующих с открытым исходным кодом) на сегодняшний день в том или ином виде присутствует регулятор или группа лиц, которая может отключить кого-либо от системы или заблокировать перевод, — рассказал «Известиям» директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков. — Вместе с тем система будет гарантировать достоверность данных и при этом иметь возможность хранить банковскую тайну между участниками сделки.

В новой системе не будет единого владельца или группы: сегодня появился инструмент, который позволит оперативно передавать финансовые сообщения без дополнительных опасений.

— Мы видим наличие такого инструмента одним из шагов для создания многополярного мира, — поясняет Дмитрий Шишмаков. — Можно посмотреть шире — технологии распределенных реестров (и блокчейн, в частности) обычно связывают как независимого посредника, которому могут доверять все стороны. Внутри страны роль такого посредника обычно играет государство и его институты. В мире, как показывает практика, на сегодняшний день беспристрастного посредника нет — доверие потеряно. В таком контексте роль блокчейна кратно возрастает.

По информации Центра технологий распределенных реестров, «решение даст всем участникам мировой банковской системы новый инструмент, который позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями». При этом банки смогут не опасаться негативных последствий, а государства — проводить более самостоятельную политику, отмечают в центре.

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Операционный зал банка
Фото: РИА Новости/Михаил Субботин

Суть ноу-хау будет состоять в том, что каждая из стран-участниц станет совладельцем системы и будет хранить часть программного кода и базы данных. Это, в свою очередь, полностью исключает риск неправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми сообщениями.

Российская разработка Центра технологий распределенных реестров позволит со временем отказаться от влияния SWIFT не только в РФ, но и в каждой стране-участнице, считают разработчики. Отсутствие аналога в условиях санкционных выпадов могло бы препятствовать взаимодействию российского бизнеса с дружественными странами (к примеру, с Китаем), объяснили «Известиям» банкиры. СПФС создавалась Банком России в 2014 году как альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. Она включает примерно дюжину близких РФ стран.

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Конец диктатуре SWIFT?

Партнер Crowe CRS Александр Сироус уверен, что «SWIFT так или иначе будет заменен блокчейном, то есть системой, в которой управление будет у всех участников, а не на индивидуальном сервере». По его словам, такой расклад создает доверие в системе проще и быстрее, чем это может сделать любая система, контролируемая одной стороной.

— Возможна множественность таких систем, по аналогии с криптовалютами, что позволит уйти от монополизма, — отмечает Сироус. — Блокчейн также позволит прописать в системе алгоритмы для соблюдения требований банковских регуляторов. Любые новые смарт-контракты с любым набором условий могут практически мгновенно создаваться между банками — участниками функционирующего блокчейна, что также позволит значительно расширить возможности системы.

В настоящее время технология блокчейн успешно используется в финансовом секторе, в том числе для создания платежных решений. Ее преимущества — высокая безопасность и меньшая стоимость трансакций, поясняет R&D-исследователь Ассоциации ФинТех Илья Дружинин. Если же говорить о международных переводах на блокчейн-платформе, то успех такого решения будет зависеть от количества участников, подчеркивает специалист.

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Доллары и евро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Вместе с тем, конечно, наивно думать, что те, кто контролирует SWIFT, будут пятиться позади технологических новаций. Там тоже маршируют в ногу со временем. К примеру, еще пару лет назад кооператив сотрудничал с R3 для испытания платежей с использованием корпоративного блокчейна Corda. Эксперименты были заявлены на I квартал текущего года.

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Для успеха потенциальному аналогу системы SWIFT необходимо обладать рядом характеристик. Например, широким подключением к системе ключевых банков в мире и покрытием в большинстве стран; проведением расчетов в различных валютах в режиме, близком к «реальному времени», для юридических и физических лиц (близких по сути к системам моментальных платежей), обеспечивающих безопасность проведения финансовых операций и сообщений, объясняет старший менеджер практики консультирования на финансовом рынке PwC в России Руслан Мухамеджанов.

— Идея Центра распределенных реестров в целом интересная. Сложности не в том, что существующая система SWIFT централизованная и закрытая, а в том, что новая должна стать популярной и признаваться стабильной, защищенной и отказоустойчивой у большинства банков и компаний в мире. К тому же она должна быть простой с точки зрения подключения и обмена информацией, — говорит директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес. — SWIFT такой системой стал. И для того чтобы большинство банков мира перешло на новую систему, отказавшись от SWIFT, должен быть весомый аргумент, а его сейчас нет.

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Серверная комната
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Лейтес уточняет, что любая новая система потребует расходов для интеграции с существующей банковской инфраструктурой. Никто не будет тратить деньги на подключение к новой системе без очевидной выгоды от ее использования, в том числе значительного числа участников.

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— Замена универсального и удобного монополиста SWIFT вероятна, — подчеркивает председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, — но главное в этом — убедить своих корреспондентов использовать отличную от существующей систему, для чего потребуется перестройка внутренних процессов и настройка софта.

А это значит, что у банков-корреспондентов должны быть достаточно серьезные стимулы для смены или параллельного использования отличных от SWIFT решений. В этом и состоит основная трудность замещения SWIFT для РФ, а не в технологических решениях, отмечает Роман Прохоров. Предлагаемое использование блокчейна для формирования среды доверенного обмена финансовыми сообщениями потребует настройки международных правовых конструкций регулирования соответствующих отношений, что, очевидно, займет достаточно длительное время.

С другой стороны, отсутствие популярности и необходимого объема международных связей — всего лишь «детская болезнь», вполне объяснимая для старта молодой отечественной системы и нуждающаяся в серьезном оперативном вмешательстве, замечает президент Национальной ассоциации инвесторов Максим Оводков.

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оготип международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT
Фото: TASS/Zuma

— Отсутствие популярности серьезно занижает конкурентный потенциал, ограничивает возможности для проведения трансграничных операций — вряд ли только связка с китайской системой SNAPS даст необходимый международный охват, — рассуждает Максим Оводков. — Предстоит серьезная работа не только над повышением популярности и востребованности той же СПФС (при ЦБ РФ). Конечно, нельзя отрицать, что у СПФС есть свои плюсы: комиссионные российской системы значительно дешевле, чем у SWIFT. Но при этом у нее отсутствуют льготы для корпоративных клиентов. В техническом плане отечественный мессенджер уступает SWIFT, где максимальный размер сообщений составляет 10 Мб, а срок хранения сообщений — 124 дня.

Для сравнения, у СПФС размер сообщений составляет стандартно 20 Кб, в отдельных случаях — 5 Мб, а срок хранения составляет три дня. «То есть в техническом плане нужна доработка», — отметил эксперт.

Пора действовать

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Однако трудность замещения заключается в необходимости подключить к создаваемой системе основные банки для расчетов в валютах (в особенности зарубежных), добавляют в PwC в России. Так, например, на долю расчетов с использованием SWIFT приходится более 80% всех глобальных платежей. С момента создания в 1970-х годах к системе подключились основные международные банки более чем в 200 странах.

Сейчас российская СПФС используется в основном банками РФ и РБ (а также отдельными банками Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Таджикистана и других) для платежей в национальных валютах. Она также имеет ряд ограничений (включая невозможность проведения платежей в другие страны) и не позволяет отправлять массовые реестры в одном сообщении.

Другой выход — объединение наших разработок с КНР. Основной аналог SWIFT в Китае — платежная система CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Расчеты осуществляются в юанях, а целью является повышение эффективности трансакций именно в этой валюте. С учетом растущей доли и важности азиатского рынка возможное объединение СПФС и CIPS несомненно позволит усилить позиции альтернатив SWIFT. Но этот вопрос является предметом экономических договоренностей (и целесообразности для преимущественно CIPS), а также потребует значительного времени для реализации, отмечают эксперты PwC.

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Логотип банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На рынке полагают, что за счет СПФС полностью заменить международную систему не получится

— Да, мы можем подключиться к китайской системе передачи финансовых сообщений (CIPS), но это не станет полноценным решением в расчетах с Европой и США, так как к этой системе подключено всего 1300 банков разных стран мира, против 11 тыс. банков у SWIFT, — напоминает Михаил Лейтес.

Банкир сообщил, что в данный момент Банк России прорабатывает возможность подключения нашей СПФС к китайской CIPS, так как обе системы используют один и тот же стандарт передачи финансовых сообщений — стандарт SWIFT. В ЦБ РФ на запрос «Известий» не ответили.

— Пора выходить в люди, — отмечает директор компании Evrone Юрий Гуржий. — Если до начала спецоперации СПФС действовали очень консервативно и больше ориентировались на внутренний рынок и страны ЕАЭС, то в текущий момент нужно начинать активную кампанию по привлечению новых участников в систему и дружественных стран, например тот же БРИКС.

Это, несомненно, даст свой эффект в ближайшем будущем и поможет нашей экономике, полагает эксперт.

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