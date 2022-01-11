Прошло мгновенно: банки запускают переводы между юрлицами через СБП

Кредитные организации запускают переводы между юрлицами через систему быстрых платежей (СБП). Первыми этот функционал пропилотировали Райффайзенбанк и Делобанк , сообщили «Известиям» их представители. Информацию подтвердили в НСПК. Другие крупнейшие банки планируют его реализацию в 2022 году. Это востребованная технология для компаний, которая позволяет перечислять деньги дешевле, в разы быстрее и в режиме 24/7 , тогда как сейчас переводы не проходят по выходным и ночам, пояснили игроки рынка.

B2B-старт

Пилотирование B2B-переводов (Business-to-Business) через СБП Делобанк, который входит в группу СКБ-банка, провел в декабре 2021 года . Об этом «Известиям» рассказала директор кредитной организации Ирина Кузьмина. Она уточнила, что сейчас этот сервис тестируется для корпоративных закупок. Новый функционал позволит юрлицам, включая индивидуальных предпринимателей, выполнять и получать оплату мгновенно, круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни , подчеркнула Ирина Кузьмина. Сейчас платежи между компаниями проводятся только в рабочее время в будни.

Прошло мгновенно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Тестовую транзакцию между юридическими лицами в СБП также провел Райффайзенбанк , сообщил руководитель направления развития электронной коммерции Георгий Коннов. Он отметил, что получателем пилотной транзакции стал банк «Точка». Новый сервис позволит перечислять средства мгновенно, тогда как сейчас B2B-платежи идут от нескольких часов до нескольких дней. Этот функционал будет особенно востребован компаниями, которые на ежедневной основе проводят массу платежей поставщикам или контрагентам, в частности e-commerce-платформами, розничными сетями, дистрибьюторами, ожидает Георгий Коннов.

В качестве идентификатора получателя денег для проведения платежей используется QR-код или специальная ссылка в интернет-банке — по аналогии с C2B-операциями (от потребителей к бизнесу), уточнили в Райффайзенбанке.

В Национальной системе платежных карт (клиринговый центр СБП) подтвердили, что несколько банков уже начали пилотировать В2В-сервис в Системе быстрых платежей, некоторые кредитные организации работают над подключением. Преимущество новшества в том, что компании в России, где множество часовых поясов, смогут выстраивать непрерывный бизнес, не беспокоясь о доступности межбанковских взаиморасчетов, отметили в НСПК .

Прошло мгновенно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С 1 января 2022 года ЦБ установил для банков тарифы за осуществление B2B-переводов между юрлицами, ИП и самозанятыми через СБП: они разнятся от 5 копеек до 3 рублей за операцию в зависимости от ее суммы, следует из документов регулятора. Однако стоимость услуги для конечных клиентов-юрлиц будут устанавливать сами кредитные организации. В Делобанке и Райффайзенбанке не сообщили «Известиям», какие комиссии за использование этого сервиса они установили для своих клиентов. Ограничивать тарифы на В2В-операции в СБП в Банке России не планируют, сообщил его представитель «Известиям».

Бизнес-скорость

Запустить сервис переводов между юрлицами через СБП в 2022-м также планируют в МКБ, ПСБ, Газпромбанке, «Абсолюте», «Открытии», Почта Банке, МТС Банке и Росбанке , заявили «Известиям» их представители. В УБРиР этим сервисом интересуются, но сроки его реализации пока не установили. Поскольку через Систему быстрых платежей деньги перечисляются мгновенно, то предприниматели смогут практически сразу же воспользоваться купленной услугой или получить на свой склад оборудование или материалы для производства, отметил директор департамента малого и среднего бизнеса Абсолют Банка Сергей Нечушкин.

— Если допущена какая-то ошибка, например на расчетном счете недостаточно денежных средств, то клиент узнает об этом мгновенно и сможет заплатить с другого счета. Сегодня в эпоху цифровых сервисов это самое актуальное . Даже один день задержки стоит многие десятки и сотни тысяч рублей, — добавил он.

Этот тип платежей будет особенно востребован предприятиями малого бизнеса, ожидает вице-президент банка «Открытие» Александр Дынин. Он подчеркнул, что, судя по тарифной политике регулятора, такие переводы будут еще и выгодны для юридических лиц. У этого сервиса есть отличный потенциал в перспективе ближайших двух лет занять долю в 50% от всех переводов B2B , спрогнозировал директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов.

Прошло мгновенно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В настоящее время система центробанковских переводов для юридических лиц достаточно сложна, так как не работает круглосуточно, а также в выходные дни, напомнил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал: сервис B2B-переводов через СБП даст возможность переводить денежные средства за 30 секунд, что ускорит процессы и увеличит производительность.

— На данный момент сложность заключается в том, что многие компании работают только по предоплате и выполняют свою работу лишь после зачисления денег на их счет. Важно всегда быстро отправлять средства за заказ необходимых товаров для компании, а также оперативно получать и отправлять безналичные переводы контрагентам, чтобы платежи не задерживались на несколько дней , — пояснил Павел Сигал.