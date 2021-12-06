Не спишете: банки обяжут запустить автоплатежи в СПБ с 1 апреля 2022-го

ЦБ определился с датой, когда системно значимые банки должны внедрить функционал автоматических списаний в адрес интернет-магазинов и онлайн-сервисов в системе быстрых платежей (СБП). Это должно произойти с 1 апреля следующего года, следует из стандартов («Известия» ознакомились с документом) Национальной платежной системы (НСПК). Анонимно некоторые банки поделились с «Известиями» мнением, что отпущенного времени может не хватить. Однако официально кредитные организации сообщили, что проблем по срокам не возникнет. Такого же мнения придерживаются в ЦБ и НСПК.

По взаимному согласию

Сценарий операции СБП C2B «Привязка счета» стал доступен в так называемой песочнице 22 июля этого года. В конце лета стало известно, что НСПК (клиринговый центр СБП) провел тестирование этого функционала с рядом банков. В конце ноября определена и дата внедрения. Как следует из документа НСПК, в системно значимых банках привязка счета в СБП должна быть реализована к 1 апреля 2022 года.

Сама по себе опция довольно проста и хорошо известна, например, пользователям приложений для заказа такси. Достаточно один раз дать согласие на автоматическое списание денег в пользу сервиса или интернет-магазина, и больше не надо вводить данные карты — деньги будут списываться автоматически . Аналогичная история и с подписками например, на онлайн-кинотеатры или музыкальные сервисы, на которые можно установить автоплатежи.

Не спишите Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Предполагается, что удобством нового функционала станет возможность управлять такими подписками, в том числе за счет возможности отписаться.

— В мобильном приложении банка, счет которого клиент привязал для оплаты, он будет видеть все подписки и сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости , — пояснили «Известиям» в НСПК.

Это может устранить проблему, когда человек просто забывает обо всех сервисах, которые требуют регулярной оплаты.

Срок данности

На условиях анонимности некоторые банки заявили «Известиям»: есть риск, что не успеют внедрить функционал к 1 апреля будущего года . Однако все кредитные организации, которые ответили на запросы «Известий» (ВТБ, МКБ, Совкомбанк, «Открытие», Райффайзенбанк), уверили, что уложатся в сроки.

По словам руководителя направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгия Коннова, для торговых точек функционал подписок в кредитной организации уже внедрен в августе 2021 года, а подписки по СБП для физлиц планируется реализовать до 1 апреля 2022-го.

— Для банков это сопряжено с изменениями клиентских сценариев, в том числе в связи с необходимостью реализации возможности отписки, — сообщил он. — Банкам потребуются усилия для того, чтобы его реализовать с наглядным для клиентов интерфейсом, поэтому реализация подписок требует больше времени, чем оплаты.

Не спишите Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом, как отметил Георгий Коннов, сервис c2b-подписок является расширением уже существующей функциональности СБП, поэтому не требует больших изменений у тех компаний, которые уже используют эту систему.

— Трудоемкость и затраты на реализацию функционала зависят от архитектуры конкретного банка, при этом объем работ в любом случае довольно значительный, — сказал директор департамента эквайринга «Открытия» Александр Дынин.

В пресс-службе Центробанка заявили «Известиям», что у системно значимых банков достаточно времени для реализации этой возможности. С учетом востребованности СБП такой сервис должен быть в системе, подчеркнули в ЦБ.

Пресс-служба НСПК сообщила, что вместе с несколькими банками ранее протестировала функционал «привязки счета» в рамках пилотного проекта.

— Сейчас на рынке уже есть примеры успешной реализации сервиса. В настоящий момент НСПК совместно с рядом кредитных организаций и торгово-сервисных предприятий ведут работу над внедрением сервиса. Ожидается, что системно значимые банки завершат техническую реализацию сервиса к 1 апреля 2022 года, — уточнили в клиринговом центре СБП.

В условиях опциональности

Не спишите Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Можно было бы предположить, что функционал в рамках СБП станет конкурировать с уже существующими решениями банков и технологических компаний, в том числе с «пакетными подписками» (например, «СберПрайм» или «Яндекс Плюс»). Но сравнивать их вряд ли корректно, считает руководитель направления исследований финансового центра «Сколоково-РЭШ» Егор Кривошея. Сервисы подписок конкретных компаний работают в рамках одной экосистемы, то есть ограниченного набора сервисов, а с помощью опции в СБП можно будет подключиться к любому сервису , пояснил он.

В ВТБ также не видят проблемы в расширении опций для потребителей.

— В результате у клиента может быть несколько разных по параметрам и технологиям подписок. Например, через СБП или платежные системы, для списания со счета или с карты, регулярные и на фиксированную сумму или просто как разрешение на списание со счета в момент покупки в данной торговой точке, — сказали «Известиям» в пресс-службе кредитной организации.

Однако, как подчеркнул Егор Кривошея, важно, чтобы клиент не запутался и не перестал использовать какие-либо ID или подписочные сервисы . При этом эксперт уверен, что каких-то более серьезных рисков по сравнению с уже существующими сервисами нет.

— Как и в других инфраструктурных и платежных решениях, здесь используются серьезные стандарты безопасности и защиты данных, — прокомментировал Егор Кривошея.

Не спишите Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ведущий специалист отдела аудита Infosecurity (ГК Softline) Анатолий Сазонов также уверен, что риски такого функционала минимальны, так как банковская сфера безопасности, в том числе и безопасность платежей СБП, достаточно жестко отрегулирована.

— Финансовые организации обязаны проводить частые периодические внешние и внутренние аудиты, системно повышать свой уровень кибербезопасности в случае, если в отношении каких-либо направлений обеспечения информбезопасности была определена низкая оценка, — указал эксперт.

Оформление подписок происходит в авторизованной зоне мобильного банка клиента-физлица, подчеркнул Георгий Коннов из Райффайзенбанка.

— В частности, для подписок в СБП появляется полноценная работа с претензиями на случай мошенничества. Полный контроль за подписками в банке клиента также позволит избежать нежелательных списаний, — сказал он.

Ответственность за корректное проведение платежей будет лежать на торговых точках и обслуживающих их банках, добавили в ВТБ. Там подчеркнули, что кредитным организациям необходимо будет реализовать инструменты по управлению подписками с возможностью настройки дополнительных параметров безопасности, например, лимитов.