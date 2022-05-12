На круглом столе ЭИСИ обсудили дискриминацию россиян за рубежом

В Европе не спешат наказывать радикалов за нападения на россиян, реакция властей зарубежных стран на проблему дискриминации русскоязычного населения по-прежнему остается слабой. Об этом в четверг, 12 мая, заявили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в Москве.

«Все понимают, что существующая дискриминация, русофобия, она просто взрывает миропорядок, идет деградация права», — сказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По его словам, постепенно зарубежные политики начинают стыдиться происходящего, проводя параллели с нацистской Германией 1930-х годов. Между тем это не приводит к должным мерам по пресечению подобных фактов.

«Полиция далеко не всегда ищет вандалов, радикалов, которые устраивают эти нападения. И пока еще нет системной правовой реакции на эту глобальную проблему», — добавил Брод.

Также правозащитники отметили, что русофобия идет рука об руку с тенденцией переписать историю и реабилитировать нацизм.

Случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России сегодня происходят в Германии, Испании, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции и других странах Европы.

Так, 8 мая россиянка, владеющая кафе в Испании, рассказала «Известиям» о нынешнем отношении к русским в стране. По ее словам, притеснение россиян происходит в основном со стороны украинцев. В городе Ориуэла Коста, где проживает собеседница издания, у нее поцарапали машину. Помимо этого, она и ее супруг подверглись нападению со стороны повара с Украины, который работает в ее кафе. После этого девушке понадобилась медицинская помощь. Позже стало известно, что сотрудник подговаривал всех своих коллег с Украины уничтожить кафе и разбить там окна. Теперь она намерена обратиться в суд.

Ранее, 21 апреля, председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов рассказал о травле русскоязычных детей в ирландских школах. Он отметил, что подобные случаи участились после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Также в апреле сообщалось о более 200 уголовных дел, возбужденных в Берлине на почве преступлений против русскоязычных. Большинство из них связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества и насильственными действиями в отношении россиян.

В Москве, в свою очередь, заявили о нарастающем градусе русофобии в мире и призвали россиян быть осторожными. В частности, на это в конце февраля указывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отмечала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ. Жители Европы и США обвиняют их в происходящем на Украине.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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