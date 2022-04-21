Русскоговорящих детей начали травить в ирландских школах

Русскоговорящие дети подвергаются травле в ирландских школах после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов.

«Они (одноклассники. — Ред.)… называют их русскими фашистами. Это просто травля. Это русофобия», — отметил Смирнов в беседе с газетой The Times.

Отмечается, что именно русскоговорящих детей просят помочь в общении с украинскими беженцами, начинающими учебу в Ирландии. При этом после уроков их начинают задирать.

«Многие [русскоговорящие дети] даже не являются русскими. Они литовцы, латыши или кто-либо еще», — подчеркнул Смирнов.

Как рассказала одна из матерей из Латвии, ее сына в школе назвали нацистом. По ее словам, учебное заведение рассмотрело этот инцидент, и травля остановилась.

15 апреля глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. По его словам, россияне оказались в положении травимого народа. Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия для защиты своих граждан за рубежом, однако очень сложно изменить эту «ксенофобскую, расистскую атмосферу».

5 апреля сообщалось о травле русского мальчика за этническую принадлежность в Лиссабоне (Португалия). С конца февраля ребенок жаловался на травлю в школе со стороны одноклассников. С каждым днем ситуация осложнялась, пока однажды его не закидали камнями, рассказала «Известиями» мать школьника.

До этого, 1 апреля, в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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