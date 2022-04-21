Прямой эфир
Сюжет:

Русскоговорящих детей начали травить в ирландских школах

The Times: русскоговорящего мальчика в ирландской школе обозвали нацистом
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Русскоговорящие дети подвергаются травле в ирландских школах после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о «культуре отмены» на Западе, иностранных соцсетях и переговорах РФ и Украины

«Они (одноклассники. — Ред.)… называют их русскими фашистами. Это просто травля. Это русофобия», — отметил Смирнов в беседе с газетой The Times.

Отмечается, что именно русскоговорящих детей просят помочь в общении с украинскими беженцами, начинающими учебу в Ирландии. При этом после уроков их начинают задирать.

«Многие [русскоговорящие дети] даже не являются русскими. Они литовцы, латыши или кто-либо еще», — подчеркнул Смирнов.

Как рассказала одна из матерей из Латвии, ее сына в школе назвали нацистом. По ее словам, учебное заведение рассмотрело этот инцидент, и травля остановилась.

15 апреля глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. По его словам, россияне оказались в положении травимого народа. Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия для защиты своих граждан за рубежом, однако очень сложно изменить эту «ксенофобскую, расистскую атмосферу».

5 апреля сообщалось о травле русского мальчика за этническую принадлежность в Лиссабоне (Португалия). С конца февраля ребенок жаловался на травлю в школе со стороны одноклассников. С каждым днем ситуация осложнялась, пока однажды его не закидали камнями, рассказала «Известиями» мать школьника.

До этого, 1 апреля, в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022