В СПЧ заявили о недостаточной реакции ООН и ОБСЕ на проявления русофобии в мире

Международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. На это 15 апреля указал глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

«Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле на Западе очень глубоко запрятан расизм… И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется», — заявил он «РИА Новости».

По словам Фадеева, россияне оказались в положении травимого народа. Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия для защиты своих граждан за рубежом, однако очень сложно изменить эту «ксенофобскую, расистскую атмосферу».

Как указал глава СПЧ, такое отношение распространяется на всех русскоязычных, вне зависимости от их взглядов.

«Русский — значит враг», — резюмировал Фадеев.

12 апреля глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что гонения русскоязычного населения в Европе свидетельствуют о развале псевдодемократии в этих странах. По его словам, ситуация на Украине обнажила «истинное лицо марионеток США», которые проявили свою варварскую сущность.

1 апреля в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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