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В Крыму заявили о развале псевдодемократии в Европе

Депутат парламента Крыма Гемпель заявил, что русофобия в Европе обнажила псевдодемократию Запада
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Гонения русскоязычного населения в Европе свидетельствует о развале псевдодемократии в этих странах. На это 12 апреля указал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
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«Все, что происходит в Европе на фоне украинских событий, можно считать развалом их псевдодемократии. Страны, некогда выдававшие себя за оплот демократии, на практике проявили свою варварскую сущность. Давление и гонения на русскоязычное население обнажили истинное лицо марионеток США», — заявил он «РИА Новости».

Как подчеркнул парламентарий, спецоперацию по защите Донбасса нужно завершить независимо от действий Запада, привыкшего загребать жар чужими руками.

11 апреля вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что текущая политика Запада разрушила мифы о его демократии, верховенстве закона, контрактных обязательствах, священном праве собственности и принципах дипотношений. По его словам, об этом свидетельствуют санкционная политика Европы, а также русофобия на государственном и бытовом уровнях.

1 апреля в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Днем ранее председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Известиям» указал на многочисленные факты нарушения прав русскоязычных граждан за рубежом. Он также выразил мнение, что на преодоление русофобии потребуются годы.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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