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Русский мальчик в Лиссабоне подвергся травле за этническую принадлежность

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Русский школьник в Португалии подвергается издевательствам за свою этническую принадлежность. Об этом во вторник, 5 апреля, «Известиям» рассказала мать мальчика, жительница Лиссабона Марина.

По словам Марины, сына она недавно перевезла в Лиссабон из Молдавии, после чего отдала на обучение в школу с очень хорошей репутацией. Однако с конца февраля ребенок стал жаловаться на травлю из-за своей этнической принадлежности. Женщина обращалась к директору учебного заведения и спрашивала, почему ее ребенок сталкивается с подобным отношением, что не исправило отношение учеников к их русскому сверстнику.

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Напротив, с каждым днем ситуация продолжала осложняться, пока однажды ее сына не закидали камнями и не оставили у него под коленями синяки. Жалобы женщины директору учебного заведения и слова о том, что Марина обратится в министерство образования, чтобы разобраться с издевательствами в адрес ее ребенка, ни к чему не привели.

Ранее в ФРГ было выявлено более 300 преступлений против граждан российского происхождения с момента начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, о чем сообщила глава МИД ФРГ Нэнси Фезер. При этом в 15 случаях речь шла о насильственных преступлениях.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире.11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам России.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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