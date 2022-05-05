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На Украине изымут из библиотек русскую литературу

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины разработало рекомендации по изъятию из библиотечных фондов произведений русской литературы, которые ведомство сочтет пропагандистскими. Об этом сообщили в четверг, 5 мая, на сайте МКИПа.

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Заменить русскую литературу планируют «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».

«Это произойдет на основе соответствующих методических рекомендаций, которые разработал и одобрил Совет по развитию библиотечного дела при МКИПе. В состав Совета входят ведущие специалисты библиотечного дела из всех уголков Украины», — говорится в сообщении.

14 марта сообщалось, что на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России. В ведомстве отметили, что решение было принято в связи с якобы «широкомасштабной военной агрессией РФ против Украины», а также с целью «недопущения культурно-информационного влияния России на украинцев».

15 марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

12 января Госкомтелерадио Украины не дал разрешение украинскому импортеру на ввоз с территории России трех детских книг из-за иллюстраций, в которых используется символика РФ.

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