На Украине запретили ввоз в страну трех детских книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины не дал разрешение украинскому импортеру на ввоз с территории России трех детских книг из-за иллюстраций, в которых используется символика РФ, ее силовых и военных структур. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе комитета.

«Отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции <...>. Детские книги российского издательства «Издательский дом «Проф-пресс» «Стихи про машины малышам», «Транспорт», «Тесты для малышей (2–3 года)» рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима», — говорится в сообщении.

Год назад Госкомтелерадио Украины запретило ввоз в страну 18 книг из России. К ввозу были запрещены книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», так как на их обложках была размещена реклама издательств «Эксмо» и «АСТ», компании «Яндекс», а также соцсети «ВКонтакте», которые внесены в санкционный список на Украине.

В июне 2019 года Госкомтелерадио отказало ООО «Якаб Трейд» в выдаче разрешений на ввоз из России двух книг, в которых якобы присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора (так официальный Киев называет РФ). Это издания Алана Аксельрода «Всё, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «монополию» и Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов, 793–1241».

В конце 2016 года Петр Порошенко, занимавший на тот момент пост президента Украины, подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России.