Херсонская область перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца 2022 года

Херсонская область полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца текущего года. Об этом 23 мая сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«До конца года мы полностью перейдем на рублевую программу. До этого будет возможность рассчитываться в гривнах, но, уверен, рубль быстро вытеснит украинскую валюту», — сказал «РИА Новости» Стремоусов.

Ранее в этот день глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо рассказал, что в регионе вводится бивалютная зона: российский рубль будет в обороте наряду с гривной. В ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка, отметил Сальдо.

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С 1 мая регион ввел в обращение рубли. 9 мая стало известно, что в Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях. Первыми ее получили жители Геническа, расположенного рядом с Крымом.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Позже, 19 мая, Сальдо сообщил о планах региона войти в состав России. Он отмечал, что область полностью освобождена от украинских боевиков и живет в мирном режиме. Стремоусов отметил, что жители освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской области получат право на российское гражданство.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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