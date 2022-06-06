В Херсонской области появились новые пункты приема документов на паспорт РФ

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник, 6 июня, сообщил скорой возможности подачи в Херсоне документов на получение российского гражданства в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции.

«Очевидно, сейчас мы пойдем по пути увеличения точек, которые будут принимать документы, и даже в центрах оказания гуманитарной помощи, которые открыты с помощью «Единой России», — пояснил он в интервью ТАСС.

По его словам, у районных отделений полиции уже есть возможность принимать документы и заявления на оформление гражданства РФ и получение паспорта.

Сальдо подчеркнул, что желающих стать российскими гражданами оказалось гораздо больше, чем ожидалось.

«Это неожиданно большой поток желающих, поэтому одного паспортного центра, или центра административного, как он называется, находящегося на проспекте Ушакова, мало», — заметил глава ВГА. По его словам, сейчас рассматривается вопрос открытия дополнительных административных центров в других городах области.

Накануне корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал, как жители освобожденной российскими войсками Херсонской области получают гражданство в паспортном столе.

24 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. Стремоусов 31 мая подтвердил свою уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей региона, 80% из которых выразили желание стать гражданами России, президент России Владимир Путин днем позже ввел упрощенный порядок получения российских паспортов для жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщил Стремоусов 4 июня, заявки на получение гражданства РФ подали уже 1,5 тыс человек. Он также добавил, что пока работает всего один паспортный стол, который не справляется со всем потоком заявок, а потому в скором времени на территории региона будут открыты еще как минимум три пункта выдачи.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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