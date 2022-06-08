Глава Trafigura спрогнозировал рост цен на нефть до $150 за баррель

Глава крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр уверен в росте стоимости нефти до $150 за баррель и выше. При этом он предрек разрушение спроса и сокращение добычи, написала газета Financial Times.

Вейр объяснил это тем, что цепочки поставок напряжены, так как Россия пытается перенаправить свой экспорт нефти из Европы.

Он также предсказал, что очень высокая стоимость энергоносителей на протяжении определенного периода времени повлекут за собой разрушение спроса и сокращение добычи. Вейр заявил, что добыча нефти в России сократилась на 1,3 млн баррелей в день, а это больше 1% от мирового спроса. Он отметил, что производство нефтепродуктов — дизельного топлива и бензина — в стране при этом также снизилось на аналогичную величину.

Помимо этого, Вейр предупредил, что рост стоимости других сырьевых товаров, включая медь и литий, также может оказать давление на мировой экономический рост и в конечном итоге спровоцировать замедление темпов роста спроса.

При этом, 4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия уже сейчас увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Кроме того, РФ в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. По словам дипломата, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

За день до этого Евросоюзом был утвержден шестой пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран ЕС от импорта нефти из России морским путем в течение шести месяцев.

1 июня президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Таким образом американский лидер дал понять, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдерживания цен на топливо, которые на фоне антироссийских санкций, затрагивающих поставки энергоносителей, всё сильнее растут.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

Несогласные со спецоперацией страны Запада усиливают санкционное давление РФ из-за начала проведения спецоперации в Донбассе 24 февраля, однако из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».