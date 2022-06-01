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Байден допустил возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной

Байден допустил возможность продолжения закупок российской нефти по ценам ниже рынка
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Reynolds
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Президент США Джо Байден в среду, 1 июня, заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — приводит его слова CNN.

Таким образом американский лидер дал понять, что Вашингтон вместе с союзниками ищут варианты сдерживания цен на топливо, которые на фоне антироссийских санкций, затрагивающих поставки энергоносителей, все больше растут.

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