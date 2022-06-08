Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ центральной части города

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 8 июня сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают центральную часть города. По его словам, есть попадания в районе площади Ленина.

«Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина», — написал он в Telegram-канале.

Как передает корреспондент «РИА Новости», в центре Донецка прогремел мощный взрыв, две женщины и ребенок пострадали.

Накануне заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка по причине того, что недавно были уничтожены 700 их солдат.

6 июня глава ДНР Денис Пушилин назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты».

4 июня ВСУ пустили в сторону разных районов города десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня «Град». В результате пять человек погибли и 20 пострадали, в том числе один ребенок.

Следственный комитет России начал расследовать факты преступлений украинских войск против мирного населения ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».