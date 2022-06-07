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Басурин назвал причину усиленного обстрела Донецка украинскими войсками

Представитель НМ ДНР Басурин объяснил усиленные обстрелы Донецка недавним уничтожением 700 украинских солдат
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка по причине того, что недавно были уничтожены 700 их солдат. Об этом во вторник, 7 июня, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«Противник понес убитыми порядка 700 человек, техники 100 единиц различной. ‹...› После этого начался очень сильный обстрел, от злобы, наверное, жилых кварталов, именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. ‹...› Чтобы люди понимали, почему начали обстреливать город и какая в этом причина. Вот сейчас я могу частично об этом сказать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот же день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели 10 мирных жителей республики за последние сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Еще 17 человек получили ранения.

Накануне сообщалось, что обстрелам со стороны украинских боевиков подверглись населенные пункты Волноваха, Ясиноватая, Горловка, Макеевка, Минеральное, Гольмовский, Михайловка, Зайцево, Доломитное и ряд других. В результате тех обстрелов за сутки погибли семь человек и было ранено 16 мирных жителей.

Кроме того, 6 июня, Следственный комитет России начал расследовать факты преступлений украинских войск против мирного населения ДНР.

Глава республики Денис Пушилин назвал в свою очередь последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота в стране.

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