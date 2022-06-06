В ДНР сообщили о росте числа погибших из-за обстрелов ВСУ до семи

Число погибших мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до семи, ранены 16 человек. Об этом сообщило в понедельник, 6 июня, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненых гражданских лицах в результате обстрелов населенных пунктов республики», — указывается в тексте.

6 июня СЦКК ДНР зафиксировало обстрелы со стороны украинских боевиков по населенным пунктам: Ясиноватая, Минеральное, Горловка, Макеевка, Гольмовский, Михайловка, Зайцево, Доломитное, Волноваха и др.

При этом изначально сообщалось, что в Волновахе два человека погибли и один пострадал, а в Петровском районе Донецка при обстреле погиб мирный житель.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска для обстрелов жилых кварталов Донецкой Народной Республики используют поставленное Киеву американское вооружение.

Пушилин отметил, что этот вид артиллерии украинские боевики задействовали в том числе при обстреле Донецка, где огонь практически не прекращается уже третьи сутки.

Украинские националисты продолжают наносить удары по жилым кварталам в городах Донецкой и Луганской народных республик. 4 июня отмечалось, что в сторону разных районов Донецка были выпущены десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по состоянию на 3 июня, за весь период украинской агрессии в республике погиб 7641 человек, в том числе 108 детей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».