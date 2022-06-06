Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В ДНР сообщили о росте числа погибших из-за обстрелов ВСУ до семи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до семи, ранены 16 человек. Об этом сообщило в понедельник, 6 июня, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Бьют они по площадям, поэтому уничтожают всё подряд»
В освобожденном поселке ЛНР Новотошковское пока нет света и воды, но жители уже засадили огороды

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненых гражданских лицах в результате обстрелов населенных пунктов республики», — указывается в тексте.

6 июня СЦКК ДНР зафиксировало обстрелы со стороны украинских боевиков по населенным пунктам: Ясиноватая, Минеральное, Горловка, Макеевка, Гольмовский, Михайловка, Зайцево, Доломитное, Волноваха и др.

При этом изначально сообщалось, что в Волновахе два человека погибли и один пострадал, а в Петровском районе Донецка при обстреле погиб мирный житель.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска для обстрелов жилых кварталов Донецкой Народной Республики используют поставленное Киеву американское вооружение.

Пушилин отметил, что этот вид артиллерии украинские боевики задействовали в том числе при обстреле Донецка, где огонь практически не прекращается уже третьи сутки.

Украинские националисты продолжают наносить удары по жилым кварталам в городах Донецкой и Луганской народных республик. 4 июня отмечалось, что в сторону разных районов Донецка были выпущены десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по состоянию на 3 июня, за весь период украинской агрессии в республике погиб 7641 человек, в том числе 108 детей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022