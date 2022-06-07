В ДНР сообщили о десяти погибших за сутки мирных жителях

Десять мирных жителей погибли, еще 17 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 7 июня в своем Telegram-канале Штаб территориальной обороны республики.

В сообщении штаб ссылается на МЧС республики.

«При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС и полицию», — уточняется в сообщении.

6 июня в ДНР за сутки погибли семь человек, были ранены 16 мирных жителей. 6 июня были зафиксированы обстрелы со стороны украинских боевиков по населенным пунктам Ясиноватая, Минеральное, Горловка, Макеевка, Михайловка, Доломитное, Волноваха и другим.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ для обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики используют поставленное Киеву американское вооружение. Артиллерию из США украинские боевики задействовали в том числе при обстреле Донецка, где огонь не прекращается уже третьи сутки.

По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по состоянию на 3 июня, за весь период украинской агрессии в республике погиб 7641 человек, в том числе 108 детей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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