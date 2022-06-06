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Пушилин заявил о применении ВСУ американского оружия для обстрелов ДНР

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Фото: Global Look Press/Pavlo_bagmutukrinform
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Украинские войска используют поставленное Киеву американское вооружение для обстрелов жилых кварталов Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Американское вооружение, в частности (гаубицы. — Ред.) М777, уже используется (украинскими войсками. — Ред.)», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Пушилин отметил, что этот вид артиллерии украинские боевики задействовали в том числе при обстреле Донецка, где огонь практически не прекращается уже третьи сутки. Глава ДНР подчеркнул, что они обстреливают именно спальные районы, где нет никаких военных объектов.

6 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) фиксирует обстрелы со стороны украинских боевиков по населенным пунктам: Ясиноватая, Минеральное, Горловка, Макеевка, Гольмовский, Михайловка, Зайцево, Доломитное, Волноваха и др.

Так, по информации штаба территориальной обороны ДНР на понедельник, в Волновахе два человека погибли и один пострадал при обстреле украинскими боевиками. В Петровском районе Донецка при обстреле погиб мирный житель.

5 июня была обстреляна привокзальная площадь в Киевском районе Донецка. Пострадали две мирные жительницы.

4 июня в СЦКК ДНР сообщили о пяти погибших и 20 пострадавших за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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