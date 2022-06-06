Два человека погибли и один ранен при обстреле Волновахи со стороны ВСУ

Два человека погибли и один пострадал при обстреле украинскими боевиками города Волноваха. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) атаковали Волноваху. В результате обстрела 2 человека погибли и 1 получил ранения», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Украинские националисты продолжают наносить удары по жилым кварталам в городах Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день под обстрелы вновь попал Донецк. Боевики обстреляли Петровский район города. Один мирный житель погиб. Также отмечалось, что 4 июня в сторону разных районов Донецка были выпущены десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее, 3 июня, один житель погиб и один был ранен из-за обстрела украинских войск Горловки.

За день до этого боевики обстреляли из «Градов» поселок Пантелеймоновка и город Ясиноватая.

По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по состоянию на 3 июня, за весь период украинской агрессии в республике погиб 7641 человек, в том числе 108 детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре. В марте глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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