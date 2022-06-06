Мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками. Об этом 6 июня сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Алеутской убит мирный житель», — говорится в сообщении.

Украинские националисты продолжают наносить удары по жилым кварталам в городах Донецкой и Луганской народных республик. Накануне под сильные обстрелы вновь попал Донецк. Вооруженные формирования Украины выпустили в субботу в сторону разных районов города десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Корреспондент «Известий» Данил Емельянов 5 июня показал последствия обстрелов Донецка — поврежденные жилые дома и автомобили, превратившиеся в груду металла.

4 июня военкор телеканала «Известия» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. В результате этого инцидента загорелись жилые дома и автомобили.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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