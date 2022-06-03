Омбудсмен ДНР назвала число погибших за весь период украинской агрессии

За весь период украинской агрессии в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб 7641 человек, в том числе 108 детей. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен отметила, что обстрелы республики со стороны ВСУ продолжаются.

«Не стала исключением и прошедшая неделя. Вследствие массированных ударов ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) погибли 14 мирных жителей, среди которых трое детей. Более 100 человек получили ранения различной степени тяжести», — сообщила Морозова.

Она добавила, что союзные войска продолжают наступление и вытесняют с территорий украинских боевиков. По последним данным, освобождены 224 населенных пункта, включая Диброву, Старый Караван, Яровую и Щурово. Сейчас войска продвигаются в сторону Славянска.

Также Морозова указала на участившиеся случаи похищения людей на Украине по идеологическим мотивам. По ее словам, с началом спецоперации они не только возобновились, но и приобрели массовый характер. В том числе зафиксированы факты похищения несовершеннолетних.

Ранее в пятницу стало известно о похищении дочери и зятя заместителя командира одного из подразделений ДНР Владимира Демченко, которых удерживают в неизвестном месте.

Он рассказал, что вышедшие на него «вольные партизаны Харьковщины», угрожая смертью дочери, предлагали ему раскрыть информацию о российских военнослужащих и предоставить списки украинских военнопленных. Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК ДНР («Захват заложников»).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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