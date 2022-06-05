Во время обстрела Киевского района Донецка пострадали две жительницы

Украинские националисты обстреляли привокзальную площадь в Киевском районе Донецка. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во время обстрела пострадали две мирные жительницы. О разрушениях не сообщается.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших гражданских лицах — двух женщинах 1972 и 2001 года рождения в результате обстрела ВФУ Киевского района Донецка (привокзальная площадь)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Корреспондент «Известий» Данил Емельянов ранее в этот день показал последствия обстрелов — поврежденные жилые дома и автомобили, превратившиеся в груду металла.

В сообщении отмечалось, что украинские националисты продолжают наносить удары по жилым кварталам в городах Донецкой и Луганской народных республик. Накануне под сильные обстрелы вновь попал Донецк. Вооруженные формирования Украины пустили в субботу в сторону разных районов города десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Стало известно, что в результате вчерашнего обстрела Донецка украинскими военными пять человек погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. Также разрушены жилые квартиры, уничтожено более десятка гражданских автомобилей.

4 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. В результате этого инцидента загорелись жилые дома и автомобили.

ВСУ пустили в сторону Донецка 60 ракет из «Града»: 20 — в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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