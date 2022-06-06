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СКР расследует факты преступлений военных ВСУ против мирного населения ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России (СКР) зафиксирует и расследует факты преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 июня сообщила пресс-служба ведомства.

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Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

По данным штаба территориальной обороны ДНР и мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела Волновахи, Петровского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки четверо гражданских погибли, еще четверо получили ранения.

Кроме того, имеются данные о том, что украинские военные заранее готовились занимать огневые позиции в населенных пунктах.

«Изложенным фактам будет дана всесторонняя правовая оценка в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима», — сказано в сообщении СКР.

Ранее в этот день мирная жительница погибла при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики. Кроме того, ВСУ обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии Caesar калибра 155 мм: два местных жителя пострадали.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты». По его словам, городские кварталы обстреливаются, в частности, гаубицами из вооружения США.

Военный корреспондент «Известий» Данил Емельянов рассказал, что украинские боевики продолжают наносить удары по стратегически важным объектам Донецка. На кадрах, которые снял журналист, показаны последствия обстрелов по ремонтному цеху предприятия «Вода Донбасса».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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