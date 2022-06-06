Военкор «Известий» показал последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

Украинские боевики продолжают наносить удары по стратегически важным объектам Донецка. Кадры с места обстрелов в понедельник, 6 июня, показал военный корреспондент «Известий» Данил Емельянов.

На этот раз националисты обстреляли ремонтный цех предприятия «Вода Донбасса». В кирпичной стене здания видна пробоина от снаряда, который попал в кабинет на первом этаже.

«В кабинете в это время находилась сотрудница организации. Она получила тяжелые ранения. Пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь», — передает Емельянов.

Еще один из снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», попал в гаражный кооператив на Ленинском проспекте. В результате произошло возгорание. На место прибыли бригады скорой помощи и машины МЧС.

«По предварительным данным обошлось без жертв», — сообщил корреспондент.

С утра 6 июня подразделения украинской армии ведут массированный огонь по нескольким районам Донецка, применяя ствольную и реактивную артиллерию. Ранее в понедельник стало известно, что из-за обстрелов со стороны украинских боевиков получил повреждения горводоканал на улице Щорса в центре города. Здесь также произошел пожар. На борьбу с огнем были задействованы сразу несколько пожарных расчетов. Сообщалось о двух пострадавших жителях.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в этот же день заявил, что последние обстрелы Донецка беспрецедентны. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты». По его словам, городские кварталы обстреливаются, в частности, гаубицами из вооружения США.

Ранее Донецк попал под сильные обстрелы со стороны ВСУ в субботу, 4 июня. В сторону разных районов города были выпущены десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате пять человек погибли и 20 пострадали, в том числе один ребенок.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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