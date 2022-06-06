Мирная жительница Горловки погибла при обстреле со стороны Украины

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Украины. Об этом 6 июня сообщил мэр города Иван Приходько.

«Мирная жительница Калининского района Горловки погибла в садоводческом кооперативе «Ветеран 7» вследствие обстрела жилого массива «Солнечный» со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.)», — написал он в Telegram-канале.

Накануне один мирный житель Горловки погиб, еще трое получили ранения при обстреле города Вооруженными силами Украины. 3 июня один житель погиб и один был ранен из-за обстрела Горловки.

По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по состоянию на 3 июня, за весь период украинской агрессии в республике погиб 7641 человек, в том числе 108 детей.

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