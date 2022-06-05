Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Горловки

Один мирный житель Горловки погиб, еще трое получили ранения при обстреле города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье, 5 июня, мэр Горловки Иван Приходько.

«По состоянию на 13:00 5 июня в результате обстрелов ВФУ в Горловке трое раненых мирных жителей и один погибший», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что в результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) пять человек погибли. Стало известно, что ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе один ребенок. В Петровском районе погибли три человека, трое ранены. Ранены два человека в Куйбышевском районе. Двое погибли в районе Ясиноватский. В населенном пункте Горловка ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

Ранее военкор «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар.

В этот же день стало известно, что украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»: 20 — в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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