Реклама
Прямой эфир
Мир
Мельник назвал отказ Германии в поставках Киеву оружия «историческим позором»
Мир
Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетехники на окраине Киева
Мир
Застрявшие на Шри-Ланке россияне вернулись в Москву
Мир
В Италии предрекли новые войны в Африке в случае невывоза зерна с Украины
Мир
Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Горловки
Происшествия
В Переславле-Залесском загорелся завод по производству елочных игрушек
Мир
Войска ВСУ за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Мир
В Гольмовском в результате обстрела ВСУ повреждены школы и детсады
Мир
Явка на референдум в Казахстане составила 43,7% за пять часов
Происшествия
Найденного на берегу моря жеребенка спасли в Приморье
Мир
В ФАО прогнозируют ухудшение продовольственной ситуации в мире в 2023 году
Сюжет:

Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Горловки

0
Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один мирный житель Горловки погиб, еще трое получили ранения при обстреле города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье, 5 июня, мэр Горловки Иван Приходько.

Красный уровень: неизвестные устроили серию взрывов в Приднестровье
Атакам подверглись здание министерства госбезопасности, воинская часть и вышки радиотелецентра

«По состоянию на 13:00 5 июня в результате обстрелов ВФУ в Горловке трое раненых мирных жителей и один погибший», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что в результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) пять человек погибли. Стало известно, что ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе один ребенок. В Петровском районе погибли три человека, трое ранены. Ранены два человека в Куйбышевском районе. Двое погибли в районе Ясиноватский. В населенном пункте Горловка ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

Ранее военкор «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар.

В этот же день стало известно, что украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»: 20 — в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022