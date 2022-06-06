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Украинские военные обстреляли Донецк из французской артиллерии

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии Caesar калибра 155 мм. Об этом 6 июня сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Обстрелы жилых кварталов Донецка совершены из французской самоходной артиллерийской установки Caesar калибра 155 мм, которая по ленд-лизу поставляется ВСУ из стран НАТО», — сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что украинские войска осуществили обстрел одновременно четырех районов Донецка: Киевского, Калининского, Ленинского и Куйбышевского. Обстрел велся из населенного пункта Веселое.

«В результате обстрела ранения получили двое гражданских лиц: мужчины 1957 и 1960 годов рождения», — добавили в представительстве.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты». По его словам, городские кварталы обстреливаются, в частности, гаубицами из вооружения США.

Военный корреспондент «Известий» Данил Емельянов рассказал, что украинские боевики продолжают наносить удары по стратегически важным объектам Донецка. На кадрах, которые снял журналист, показаны последствия обстрелов по ремонтному цеху предприятия «Вода Донбасса».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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