Обвинения наемникам из Великобритании были предъявлены на состоявшемся в понедельник, 6 июня, заседании суда в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил ее глава Денис Пушилин.

«Иностранным наемникам — в данном случае это британцы, которые совершили достаточно серьезные преступления, — сегодня уже в рамках первого заседания обвинения были озвучены и предъявлены», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин уточнил, что суд над упомянутыми наемниками не является частью трибунала.

Накануне Генпрокуратура ДНР заявила, что завершила расследование и передала в суд дело гражданина Великобритании Эйдена Аслина. Уточнялось, что он принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на стороне Киева. В ведомстве отметили, что с учетом военного времени мужчине может грозить исключительная мера наказания — смертная казнь.

Как рассказал 28-летний Эйден Аслин, он сдался в плен в Мариуполе в середине апреля. В 2018 году, влюбившись в женщину из Николаева, он переехал на Украину.

Ранее, 20 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию отнестись к пленным с милосердием. По его словам, еще один британец Шон Пиннер и Аслин были военнослужащими Вооруженных сил Украины, а не наемниками. Кроме того, глава правительства заявил, что власти Соединенного Королевства выступают против того, чтобы британцы участвовали в боевых действиях на Украине.

Ранее, 18 апреля, двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании — Шон Пиннер и Эйден Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

Аслин сказал тогда, что если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он поступил правильно и вернул украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука его семье, а их — в свои семьи.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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