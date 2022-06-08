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В Запорожской области сообщили о подготовке референдума о вхождении в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ пройдет в этом году, подготовка к нему займет несколько месяцев. Об этом 8 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владмир Рогов.

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Он пообещал, что формулировка вопросов референдума будет представлена в ближайшее время.

«Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России», — отметил Рогов.

Он уверен также, сообщает «РИА Новости», что чем быстрее Запорожье войдет в состав России, тем быстрее в регионе наладится жизнь.

«Только в единой общерусской семье мы сможем реализовать свой потенциал в полном объеме: и человеческий, и производственный, и промышленный, и природный. Россия – это страна возможностей», — указал член администрации.

Днем ранее помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай рассказал, что область начала изучать технические вопросы референдума о вхождении в состав России. Он отметил, что значительная часть региона, где проживает почти половина населения, всё еще находится под контролем украинских националистов.

25 мая сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

7 июня Херсонская область также сообщила о подготовке к референдуму. В регионах продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как они были освобождены от украинских радикалов. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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