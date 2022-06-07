Херсонская область проведет референдум о вхождении в состав России

В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России. Об этом 7 июня заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он пояснил, что Херсон остался без законодательной власти, поэтому в регионе был создан общественный совет, в который входят представители народа. По его словам, именно они будут принимать промежуточные решения относительно самоопределения Херсонской области.

«Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области», — поделился он в беседе с журналистами.

Следующим этапом, согласно информации Стремоусова, будут выборы, которые будут проводиться непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. Он отметил, что выбор будут делать жители региона.

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона отметил, что впереди еще много работы, поэтому о сроках проведения этих мероприятий говорить пока рано.

Днем ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возможности подачи в регионе документов на получение российского гражданства в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции. Он подчеркнул, что желающих стать российскими гражданами оказалось гораздо больше, чем ожидалось. Для максимального обеспечения прав и интересов жителей региона, 80% из которых выразили желание стать гражданами России, президент РФ Владимир Путин днем позже ввел упрощенный порядок получения российских паспортов для жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей. Как сообщил Стремоусов 4 июня, заявки на получение российского гражданства подали уже 1,5 тыс человек.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России, позже он подтвердил свою уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.

Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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