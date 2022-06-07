В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в России, отметив, что на данный момент переговоры невозможны из-за решения украинской стороны. Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, ход процесса будет зависеть от того, чем закончится эскалационный цикл по линии соприкосновения на территории Донбасса. По некоторым оценкам, ожидать определенного затишья можно уже в ближайшие недели. Однако и это не гарантирует возобновления диалога между сторонами.
Лучший выбор
В новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник, отметив, что подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию.
— Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение, — добавил собеседник «Известий».
По словам источника, сейчас ведение переговоров невозможно, «пока Зеленский не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп».
Объявление о возможности оплаты в гривнах и рублях у входа в сувенирный магазин в Бердянске, Запорожская область
О том, что Россия и Украина прекратили диалог, стороны сообщили 17 мая. Сначала это подтвердил замглавы МИД РФ, член делегации Андрей Руденко, заявив, что из переговорного процесса вышел Киев. Позже информацию о прекращении диалога не стал опровергать и советник офиса президента Украины (ОПУ), член делегации Михаил Подоляк.
О возможности возобновления контактов с Киевом недавно высказалась спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. «Переговоры России и Украины возможны только с учетом российских условий, но уговаривать Киев Москва не будет», — заявила журналистам политик во время официального визита в Зимбабве 2 июня.
Рассуждая о судьбе Херсонской области, Валентина Матвиенко сообщила еще 12 мая, что ее должны определить жители. Секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак также заявил 1 июня журналистам, что «решение должны принимать сами жители этой территории». При этом сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, у политика нет. Напомним, еще 6 мая Турчак заверил жителей Херсонской области, что «Россия здесь навсегда», хотя в вопросе статуса региона тогда он предложил «не забегать вперед».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил журналистам, что не сомневается в том, что жители ЛНР и ДНР, а также Херсонщины и Запорожья «примут самое лучшее решение». Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) при этом сообщил 1 июня, что рассчитывает на референдумы в ЛНР, ДНР и Херсонской области «уже в июле».
Отделение Федеральной миграционной службы РФ в Мелитополе
Напомним, Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска, согласно данным Минобороны РФ, взяли под свой контроль в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В регионах уже сформированы временные администрации, которые поддерживают Москву.
Нужно затишье
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 6 июня вновь подтвердил, что Киев отказался от переговоров с Москвой. «Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел «на земле» по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась», — отметил министр. По словам дипломата, отказом от диалога с Москвой Киев «выполняет волю англосаксонского лидерства». Хотя, как сообщил Сергей Лавров, Россия была готова работать на основе выдвинутых ранее предложений.
В профильном комитете Госдумы также не видят предпосылок для возобновления переговорного процесса в ближайшей перспективе.
— Если оценивать текущую ситуацию, не вижу перспективы возобновления переговоров в ближайшее время и не считаю, что договороспособность у Зеленского проявится в обозримой перспективе, — заявил «Известиям» зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков.
Российские военные на улице Скадовска, Херсонская область
Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что переговорный процесс может возобновиться только после завершения активной стадии эскалации конфликта.
— Нынешний цикл эскалации, который наблюдается прежде всего по линии соприкосновения на территории Донбасса, должен завершиться в ближайшие недели. Можно предположить, что через неделю или две. В любом случае на каком-то этапе обе стороны будут нуждаться в некой передышке для того, чтобы подтянуть резервы и пополнить запасы вооружений. Так что нас ждет определенное затишье. Хотя, конечно, и неполное, — добавил эксперт.
По его словам, столкновения в Донбассе, а также на юге или севере Украины будут менее интенсивны, чем в последние месяц-полтора. «Если это произойдет, то появится окно для переговоров. Какие именно позиции стороны будут продвигать, будет зависеть во многом от того, чем именно закончится этот эскалационный цикл», — уверен Андрей Кортунов.
По его мнению, территориальные уступки от украинской стороны маловероятны. «Скорее они согласятся передвинуть на какое-то время решение территориального вопроса, чтобы сначала восстановить мир, и только потом, вероятно, уже вернутся к нему. Но устроит ли такая позиция российскую сторону — тоже сказать трудно», — заключил эксперт.
Напомним, еще в беседе с агентством Reuters от 21 мая Михаил Подоляк исключил какие-либо территориальные уступки и отверг призывы к немедленному прекращению огня.
Позиции артиллерии Народной милиции ДНР в Авдеевке, Донецкая область
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил «Известиям», что даже после завершения второй фазы спецоперации РФ нельзя с уверенностью говорить о возобновлении переговорного процесса.
— Киевская власть сейчас делает отчаянную попытку, чтобы любым способом остановить наступление войск вооруженных сил России, ДНР и ЛНР в Донбассе. Она пытается предотвратить неминуемое окружение Лисичанской группировки войск. Одновременно с этим может произойти и окружение Авдеевской группировки войск. Эта попытка предпринимается за счет отправки всех резервов, которые есть, начиная с Краматорска, — отметил эксперт.
По его словам, с учетом решения Киева не отводить войска говорить о том, что Владимир Зеленский собирается идти на какие-то переговоры, бессмысленно. «Кроме того, я не вижу причин, по которым его американские и британские кураторы могут дать команду на возобновление диалога, поскольку сейчас они занимаются отправкой вооружений на Украину. Никакой компромисс они не ищут», — добавил Владимир Евсеев.
По его мнению, можно представить, что завершение второго этапа спецоперации потенциально приведет к попытке переговоров, но только «если на это пойдут западные кураторы Зеленского».