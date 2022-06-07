В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины

В новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом . Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в России, отметив, что на данный момент переговоры невозможны из-за решения украинской стороны. Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, ход процесса будет зависеть от того, чем закончится эскалационный цикл по линии соприкосновения на территории Донбасса . По некоторым оценкам, ожидать определенного затишья можно уже в ближайшие недели . Однако и это не гарантирует возобновления диалога между сторонами.

Лучший выбор

В новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник , отметив, что подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию.

— Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье . Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение , — добавил собеседник «Известий».

По словам источника, сейчас ведение переговоров невозможно, «пока Зеленский не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп».

В разрядке исключения Объявление о возможности оплаты в гривнах и рублях у входа в сувенирный магазин в Бердянске, Запорожская область Фото: РИА Новости

О том, что Россия и Украина прекратили диалог, стороны сообщили 17 мая . Сначала это подтвердил замглавы МИД РФ, член делегации Андрей Руденко, заявив, что из переговорного процесса вышел Киев. Позже информацию о прекращении диалога не стал опровергать и советник офиса президента Украины (ОПУ), член делегации Михаил Подоляк.

О возможности возобновления контактов с Киевом недавно высказалась спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. « Переговоры России и Украины возможны только с учетом российских условий, но уговаривать Киев Москва не будет », — заявила журналистам политик во время официального визита в Зимбабве 2 июня.

Рассуждая о судьбе Херсонской области, Валентина Матвиенко сообщила еще 12 мая, что ее должны определить жители . Секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак также заявил 1 июня журналистам, что «решение должны принимать сами жители этой территории» . При этом сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, у политика нет. Напомним, еще 6 мая Турчак заверил жителей Херсонской области, что «Россия здесь навсегда», хотя в вопросе статуса региона тогда он предложил «не забегать вперед».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил журналистам, что не сомневается в том, что жители ЛНР и ДНР, а также Херсонщины и Запорожья «примут самое лучшее решение» . Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) при этом сообщил 1 июня, что рассчитывает на референдумы в ЛНР, ДНР и Херсонской области «уже в июле».

В разрядке исключения Отделение Федеральной миграционной службы РФ в Мелитополе Фото: РИА Новости

Напомним, Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска, согласно данным Минобороны РФ, взяли под свой контроль в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В регионах уже сформированы временные администрации, которые поддерживают Москву.

Нужно затишье

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 6 июня вновь подтвердил, что Киев отказался от переговоров с Москвой. « Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел «на земле» по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась », — отметил министр. По словам дипломата, отказом от диалога с Москвой Киев «выполняет волю англосаксонского лидерства». Хотя, как сообщил Сергей Лавров, Россия была готова работать на основе выдвинутых ранее предложений.

В профильном комитете Госдумы также не видят предпосылок для возобновления переговорного процесса в ближайшей перспективе.

— Если оценивать текущую ситуацию, не вижу перспективы возобновления переговоров в ближайшее время и не считаю, что договороспособность у Зеленского проявится в обозримой перспективе , — заявил «Известиям» зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков.

В разрядке исключения Российские военные на улице Скадовска, Херсонская область Фото: РИА Новости

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что переговорный процесс может возобновиться только после завершения активной стадии эскалации конфликта.

— Нынешний цикл эскалации, который наблюдается прежде всего по линии соприкосновения на территории Донбасса, должен завершиться в ближайшие недели . Можно предположить, что через неделю или две. В любом случае на каком-то этапе обе стороны будут нуждаться в некой передышке для того, чтобы подтянуть резервы и пополнить запасы вооружений. Так что нас ждет определенное затишье. Хотя, конечно, и неполное, — добавил эксперт.

По его словам, столкновения в Донбассе, а также на юге или севере Украины будут менее интенсивны, чем в последние месяц-полтора. « Если это произойдет, то появится окно для переговоров . Какие именно позиции стороны будут продвигать, будет зависеть во многом от того, чем именно закончится этот эскалационный цикл», — уверен Андрей Кортунов.

По его мнению, территориальные уступки от украинской стороны маловероятны. «Скорее они согласятся передвинуть на какое-то время решение территориального вопроса, чтобы сначала восстановить мир, и только потом, вероятно, уже вернутся к нему. Но устроит ли такая позиция российскую сторону — тоже сказать трудно», — заключил эксперт.

Напомним, еще в беседе с агентством Reuters от 21 мая Михаил Подоляк исключил какие-либо территориальные уступки и отверг призывы к немедленному прекращению огня.

В разрядке исключения Позиции артиллерии Народной милиции ДНР в Авдеевке, Донецкая область Фото: ТАСС/EPA/ALESSANDRO GUERRA

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил «Известиям», что даже после завершения второй фазы спецоперации РФ нельзя с уверенностью говорить о возобновлении переговорного процесса .

— Киевская власть сейчас делает отчаянную попытку, чтобы любым способом остановить наступление войск вооруженных сил России, ДНР и ЛНР в Донбассе . Она пытается предотвратить неминуемое окружение Лисичанской группировки войск. Одновременно с этим может произойти и окружение Авдеевской группировки войск. Эта попытка предпринимается за счет отправки всех резервов, которые есть, начиная с Краматорска, — отметил эксперт.

По его словам, с учетом решения Киева не отводить войска говорить о том, что Владимир Зеленский собирается идти на какие-то переговоры, бессмысленно. «Кроме того, я не вижу причин, по которым его американские и британские кураторы могут дать команду на возобновление диалога, поскольку сейчас они занимаются отправкой вооружений на Украину. Никакой компромисс они не ищут », — добавил Владимир Евсеев.

По его мнению, можно представить, что завершение второго этапа спецоперации потенциально приведет к попытке переговоров, но только «если на это пойдут западные кураторы Зеленского».